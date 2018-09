Según Vizcarra, los corruptos se unen para que todo siga igual

El presidente Martín Vizcarra ratificó que no cesará en su esfuerzo por aprobar las reformas de los sistemas político y de justicia, vía referéndum, cuya aprobación está inmovilizada en el Parlamento, porque advirtió que su gobierno se enfrenta a "una alianza entre los corruptos" que quisieran que todo permanezca igual.

En declaraciones a la cadena internacional de noticias CNN, admitió que la tarea no será fácil, pero tampoco imposible porque hay opciones constitucionales para llevar adelante la consulta popular, la cual es apoyada por la mayoría de la población.

"Realmente hay una alianza entre los corruptos que quisieran mantener la situación como está. Nosotros vamos a trabajar frontalmente para cambiar la situación", sostuvo.

Indicó que cuando se decidió realizar las reformas su gobierno "sabía que se enfrentaba a grandes poderes de corrupción que quisieran mantener el estado actual de las cosas: delincuencia, narcotráfico, favores políticos".

"Ahora, a poco más de un mes (de lanzada la propuesta del referéndum), nos ratificamos en que vamos a cambiar el Perú cueste lo que cueste", agregó, y no descartó que se vea obligado a tomar medidas legales extremas.

"Lo hemos planteado al Congreso –recordó–. Ya hay una iniciativa ciudadana, a través del referéndum. También dentro de la Constitución está establecida la cuestión de confianza. No descartamos ninguna medida".

“La población quiere sacar a los deshonestos. Es una necesidad del país corregir a sus instituciones", agregó.

Respecto a su relación con esa mayoría fujimorista, el jefe del Estado admitió que se equivocó al negar sus reuniones con Keiko Fujimori, por honrar un compromiso que ella no respetó al divulgarlas con la intención de dañarlo.

"Cometí un error, no volverá a suceder. Mi compromiso es con algo mucho mayor, el país. Ahora hay transparencia en todos los actos de gobierno. Todas las reuniones con inversionistas, incluso periodistas, serán en Palacio de Gobierno", anunció.

Más adelante, explicó que precisamente una de las reformas impulsadas por el Ejecutivo busca la transparencia en el financiamiento a los partidos políticos y, por ende, a sus representantes.

"Lo que se busca es que las investigaciones a los políticos y el financiamiento de sus campañas sean antes, durante y después de los procesos electorales. Muchos candidatos son financiados por el narcotráfico u otros delitos, eso no es nada nuevo", comentó.

Por esa razón, Vizcarra exhortó a la población a que tenga mayor cuidado al emitir su voto el proximo 7 de octugre, cuando se elegirá a más de 2000 autoridades, entre alcaldes distritales y provinciales, así como gobernadores y consejeros regionales.

El presidente dijo que pese a los actos de corrupción y los poderes que la impulsan, la mayoría de la población es correcta y muy trabajadora, por lo que confía en que se puede hacer "un esfuerzo para eliminar esa lacra que tanto daño ha causado al país por muchas décadas".

Con ese propósito, sostuvo que mantendrá un gobierno concertador para lograr mejoras en el desarrollo del país y la consolidacion de la democracia, pero no concertará con la corrupcion. "Como todo en la vida, funciona bajo equilibrio. Voy a ser concertador. Concertar en favor de la democracia. De desarrollo. Pero claro, cuando nos encontramos con corrupción, yo no voy a concertar con la corrupción. Tenemos que ser duros", señaló.

Libre de polvo y paja

Consultado sobre las acusaciones en su contra, a raíz de su labor como ministro de Transportes y Comunicaciones en la cuestionada licitación para la construcción del aeropuerto de Chinchero –que fue anulada–, el presidente dijo que es bienvenida cualquier investigación.

"Se están volviendo a revisar todos mis actos. Ni conozco a Odebrecht. Yo he sido autoridad regional, gobernador regional de Moquegua y nunca ha habido una obra... Estoy absolutamente libre de polvo y paja", exclamó.

Vizcarra también habló sobre su soledad palaciega y su relación con sus más cercanos colaboradores: sus ministros, a quienes ha pedido no callarse ante cualquier duda.

Sobre la vicepresidenta Mercedes Aráoz, dijo que si no comparte una parrillada con ella los domingos no es porque no quiera, sino que no hay tiempo para hacerlo.

En cuanto a la divergencia sobre la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, la dio por superada. "Ella proponía que renunciáramos, mi posición era que no porque iba a generar inestabilidad política", puntualizó.

Con la banda hasta el 2021

- "El 28 de julio (del 2021)estoy entregando la banda presidencial. Están perdiendo el tiempo en el Congreso haciendo normas para evitar mi candidatura. No voy a postular", dijo Vizcarra en referencia a las críticas de algunos parlamentarios fujimoristas. Sostuvo que es consciente de que la responsabilidad del cargo que asumió tras la renuncia de Kuczynski es temporal. "Mi satisfacción será dejar un país con bases sólidas", dijo.