Brasil en la encrucijada, por Óscar Vidarte Arévalo

Los resultados electorales en Brasil confirman los cambios políticos que vienen dándose en América Latina. Aunque todavía falta una segunda vuelta que defina la elección, el primer lugar conseguido por Flavio Bolsonaro fue sorpresivo, más aún cuando, según todas las encuestas, se esperaba un mejor desempeño del actual presidente y candidato a la reelección, Lula da Silva.

La votación obtenida por el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro reafirma el posicionamiento en la región de una derecha populista y conservadora, con tintes autoritarios y muy cercana al Gobierno estadounidense. No obstante, referirse a un “giro a la derecha” todavía resulta difícil, pues eso dependerá de que estos gobiernos logren consolidarse en el poder. Cabe recordar que gobiernos de derecha, como el de Mauricio Macri en Argentina o el de Bolsonaro padre en Brasil, duraron solo un periodo gubernamental, dando paso nuevamente a gobiernos de izquierda.

Asimismo, Brasil confirma el tradicional péndulo latinoamericano. Luego de un gobierno de izquierda, es elegido uno de derecha y viceversa. Esta lógica también se aplica a las últimas elecciones presidenciales en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú. Parece ser que Brasil no quiere ser la excepción. En todo caso, si Bolsonaro gana la segunda vuelta, México y Uruguay van a quedar como los únicos abanderados del progresismo en América Latina.

Cabe señalar que este nuevo escenario supondría una región alineada con los intereses de Donald Trump. Esto no deja de ser irónico, pues mientras candidatos cercanos a Trump ganan las elecciones en diferentes países de América Latina, el intervencionismo de EE. UU. se manifiesta en toda su expresión, violentando nuestra soberanía (además de la invasión de Venezuela, resulta evidente el intervencionismo estadounidense en la reciente elección brasileña, así como en las elecciones legislativas en Argentina y en la presidencial en Honduras). A esto se suma, según el Pew Research Center, el cada vez mayor rechazo que genera el Gobierno estadounidense en nuestra región.

Las próximas dos semanas, a Lula le toca remar contra la corriente. Tiene que convencer a dos partidos de centro, que ya lo han apoyado en el pasado, para que lo apoyen nuevamente. También deberá lograr que una parte de esos 33 millones de brasileños que no fueron a votar vayan a votar por su opción. Tarea difícil cuando se está más de dos millones de votos abajo. Pero, aunque la izquierda logre remontar, no parece tener un sucesor que evite que el bolsonarismo, ya sin Lula como contendiente, llegue al poder en cuatro años.