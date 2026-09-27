El Escudo de las Américas y la “amenaza China”, por Oscar Vidarte

El Escudo de las Américas no solo ha sido pensado para hacer frente a la criminalidad transnacional que aqueja al continente americano. Tratándose de un mecanismo multilateral constituido y dirigido por EEUU en función de sus intereses, resulta evidente que en términos de seguridad América Latina no solo es crimen organizado. En ese sentido, en marzo pasado, durante la presentación oficial del Escudo de las Américas, Donald Trump afirmó que EE.UU. no permitirá "que influencias externas hostiles ganen terreno en este hemisferio", en clara alusión a China.

En la reciente reunión del Escudo de las Américas en la ciudad de Nueva York, aprovechando la realización de la Asamblea General de la ONU, los países miembros acordaron una declaración en la que se hizo referencia a temas económicos que, para EE.UU., constituyen una afrenta a su seguridad. Se mencionó la necesidad de explorar mecanismos de control de inversiones, salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes de abastecimiento diversificadas, y promover un marco normativo para proveedores de confianza en infraestructura digital. Además de confirmar que el Escudo de las Américas no solo se ha creado para luchar contra el crimen organizado, resulta evidente que estas medidas están pensadas en China.

La Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., publicada en noviembre del año pasado, desarrolla el llamado Corolario Trump a la Doctrina Monroe. Este busca restaurar el poder político, económico y militar de EE.UU. en América Latina, desalentando que nuestros países colaboren con otras potencias. El objetivo es lograr la preeminencia de EE.UU. en América Latina en desmedro de competidores ajenos al hemisferio occidental que han logrado mucha influencia en los últimos tiempos. Nuevamente, ¿a quién creen que se está refiriendo EE.UU.?

Por ello, resulta preocupante que Trump haya afirmado ante la Asamblea General de la ONU que, de ser necesario, utilizará su poderío militar para satisfacer sus intereses en América Latina. Mientras que, en la reunión del Escudo de las Américas, Trump les ofreció a los Estados latinoamericanos la posibilidad de intervenir sus países en caso de que ellos no puedan hacer frente a la criminalidad. En otras palabras, nos propone, pero también nos amenaza, con intervenir militarmente en nuestros países. Eso es justamente lo que el Escudo de las Américas termina legitimando.

Hasta el momento, EE.UU. ha logrado que Panamá y Venezuela rompan con China, el primero producto de las amenazas de recuperar el Canal por la fuerza y el segundo como resultado de una intervención militar. ¿Qué sucederá con el Perú?