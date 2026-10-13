¿Hasta dónde puede cambiar el Senado la delegación de facultades, por Kurt Burneo

El pedido del Poder Ejecutivo de delegación de facultades legislativas ya fue dictaminado por la Cámara de Diputados, concediéndose esta autorización por 90 días, circunscrita a legislar en gestión relacionada con el Fenómeno del Niño y el orden interno. Ahora dicho dictamen está siendo evaluado por el Senado, pero un punto crítico es la interpretación que se haga respecto al margen de revisión por parte de este. Lo que está en juego va más allá del alcance de la revisión; aquí el tema importante es cómo funciona la institucionalidad en el Perú y, de ello, las posibilidades futuras de crecimiento económico.

Qué son las instituciones y qué rol cumplen. Uno de los aportes de Douglas North sobre esto es que han sido implementadas por las sociedades para sostener el orden y reducir la incertidumbre. Pero ¿qué son? Son el conjunto de reglas de comportamiento que guían las interacciones sociales. El mismo North plantea que las instituciones estructuran incentivos en los intercambios de la gente, ya sean políticos, sociales o económicos. Las instituciones pueden ser formales e informales.

Las formales se refieren a las reglas políticas, económicas y legales que condicionan el comportamiento de las personas —naturales y jurídicas— y facilitan los intercambios, en tanto las informales son las creencias, los valores y los comportamientos de una sociedad. Un ejemplo de instituciones está referido a la manera como funciona el sistema legislativo en el Perú. En el caso que nos ocupa, ¿cuántos grados de libertad tendría el Senado en la facultad de revisar lo dictaminado por los Diputados? ¿Eso está claro? Lo que al final pase en la decisión del Senado va a sentar un precedente en el proceso de generación de leyes, sobre la base de futuros proyectos con o sin solicitud de delegación de facultades legislativas, evaluados primero en la Cámara de Diputados.

Este asunto es relevante porque, como país, contamos con insumos para producir: mano de obra, capital y tecnología; pero si hay incertidumbre en el funcionamiento institucional, el riesgo asociado a producir se verá incrementado.