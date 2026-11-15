El Papa en su entrelínea, por Ramiro Escobar

León XIV ha recorrido Uruguay, Argentina y Perú, y a su paso ha dejado una estela de declaraciones y sensaciones que tocan fibras, llaman a reflexionar y hasta agitan controversias. No podía ser de otra manera. Ya lo dijo el difunto Papa Francisco en uno de sus mensajes a los jóvenes: “Quiero que hagan lío…”. De algún modo, eso está haciendo su sucesor.

¿Cómo no denunciar del ninguneo a los ancianos y las personas con discapacidad en Argentina? ¿Cómo no hablar de los abusos del clero y la violencia de género en nuestro país? ¿Por qué no recordar que la economía está al servicio del hombre, y no al revés, frente a la motosierra de Javier Milei? ¿Por qué no decir que la sostenibilidad ambiental es un deber generacional?

En Uruguay incluso habló sobre el suicidio (es el país que tiene la tasa más alta), sin condenarlo furiosamente y, más bien, llamando a acompañar la soledad de quienes no encuentran motivos para vivir. También llamó a una “diplomacia paciente” para evitar los conflictos, y de respetar el derecho internacional, una forma de aludir a los señores de la guerra de este tiempo.

Su tono calmado, sutil pero contundente, habla no sólo con palabras; lo hace también con pausas, guiños no tan velados a problemas y estilos (la alusión al ‘cuidado de las palabras’ fue directamente al mandatario argentino). León XIV habla, a su vez, con sus propios actos. Sus reuniones -con víctimas de abusos y dictaduras, por ejemplo-, dejan claro quién es

Cada discurso de un obispo de Roma (que eso es un Papa) puede ser motivo de exégesis, de interpretaciones hasta el cielo de las dudas o debates. Sin embargo, no entender que este pontífice tiene una clara identificación con los más pobres, con los olvidados, con los excluidos, es querer tapar el sol de sus declaraciones, o de sus textos, con un dedo prejuicioso inútil.

Eso es el cristianismo original, que él de alguna manera rescata siguiendo la ruta de Francisco, quien lo nombró cardenal. Ese hombre que, cuando vivía en nuestro país, se subía a caballos, se metía con botas en medio de las inundaciones, comía donde sea y manejaba tramos largos, hoy no parece dar señales de que le importan más los papeles y el aire acondicionado del Vaticano.