Innovar o quedar relegado, por Misión Educación

Este año el Perú registró una cifra récord: 4,685 proyectos de innovación educativa inscritos en el Concurso Nacional del FONDEP 2025, el mayor número en la historia del certamen. Detrás de cada proyecto hay un maestro que decidió dejar de repetir el mismo dictado y empezar a resolver problemas reales con sus estudiantes. La pregunta ya no es si la escuela peruana puede innovar, sino qué pasará con los docentes que no lo hagan.

El FONDEP ha beneficiado, a lo largo de sus concursos, a más de 770 mil estudiantes y cerca de 30 mil docentes en todo el país, y hoy reúne a más de 40 mil maestros unidos por la innovación. En paralelo, especialistas de la industria EdTech ubican al Perú, junto a Colombia, Chile y México, entre los ecosistemas más activos de la región. La innovación dejó de ser una excentricidad individual: se está volviendo una infraestructura nacional.

En Fundación Ser Maestro lo confirmamos: donde hay formación sostenida en innovación pedagógica con docentes de 32 UGELs, mejora la relación magisterio-autoridades y el desempeño docente. La evidencia internacional lo respalda: John Hattie y los reportes TALIS de la OCDE sitúan la colaboración y autonomía docente entre los factores con mayor impacto comprobado en el aprendizaje. Nos toca profundizar esa teoría del cambio, sistematizando evidencia propia sobre innovación, desempeño docente y aprendizajes. La escuela ya no es solo instrucción teórica: en la era de la IA debe ser un laboratorio que conecte ciencia y realidad.

Para que el ecosistema peruano madure como el de Colombia o Chile, faltan dos piezas. Primero, vínculos formales entre Estado, universidad y empresa que fijen estándares de inversión y formación docente en servicio. Segundo, un sistema nacional de reconocimiento al maestro innovador: financiamiento, certificación, pasantías y promoción para los mejores, que generen círculos virtuosos de innovación en cadena.

Jaime Montes García, CEO Fundación Ser Maestro



