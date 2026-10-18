El mandato de masculinidad: Los hombres sí lloran, por Julissa Mantilla

Una pareja almuerza tranquilamente y un sujeto se acerca a amenazarlos de muerte por ser gays. Unos adolescentes violan a un compañero en el bus escolar, frente a otros alumnos y tres adultos que no intervienen. Una mujer sale a correr muy temprano y un sujeto la agrede sexualmente. Cuando elladenuncia, las redes se llenan de comentarios de hombres que la culpan por la ropa y por la hora en que salió a correr. Una senadora usa la palabra “miedo” al referirse a un ministro y se desencadena un enfrentamiento violento entre senadores y ministros. Unos dicen que reaccionaron para defender a las mujeres y otros justifican la violencia porque se ofendió a un “héroe”.
Diferentes episodios que responden a un mismo patrón: masculinidades tóxicas que se construyen desde la infancia, cuando a los niños se les dice que “los hombres no lloran” porque deben ser fuertes yresponder a la violencia con más violencia.
La pregunta dolorosa es qué pasó con esos niños que querían llorar y no los dejaron, que fueron agredidos sexualmente y el miedo a que los consideraran menos hombres los hizo callar, que sufrieron bullying en el colegio y no recibieron el abrazo del padre sino el regaño por su debilidad.
Quizás van por la vida agrediendo homosexuales para distinguirse de ellos. Quizo violando a otros hombres, no por placer sino para feminizarlos. Quizás agrediendo a las mujeres que se atreven a actuar como los hombres que pueden correr a cualquier hora y con cualquier ropa. Quizás aplauden estas acciones en redes para sentirse validados. Quizás se exaltan ante la palabra “miedo” y tienen que demostrar que los hombres no se asustan.
El mandato de masculinidad tóxica está a la base de estas conductas y no se logrará cambiarlo mientras se siga reivindicando discursos autoritarios y roles tradicionales de “pelo cortito y faldas de medida adecuada”. Lo que urge es cambiar esos patrones tandañinos que están a la base de estas conductas tan dolorosas como violentas.
Desde amenazas a parejas gays hasta agresiones sexuales, distintos casos demuestran cómo la violencia se alimenta de concepciones rígidas de masculinidad.
" Con sencillez y claridad, sin gestos grandilocuentes y con la serenidad que se logra cuando se lucha por lo correcto, Navi Pillay nos recuerda que sin derechos humanos no hay paz y, sobre todo, que aún podemos tener esperanza"
"En el reciente caso Ramos Durán, la Corte ordenó al Estado que investigara las circunstancias de la muerte de la señora Ramos y sancionara a los responsables".
Maricarmen, de 87 años, fue desalojada de su hogar en Madrid tras haber vivido allí 71 años. Un fallo del Tribunal Supremo permitió el desalojo al vencer el plazo legal de cesión de alquiler.
La misión del MESECVI de la OEA destaca el aislamiento de Condorcanqui y la falta de acceso regular a servicios judiciales y de salud que agravan la situación de las víctimas.