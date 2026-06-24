Vida de Varela, por Mirko Lauer

Blanca Varela (1926-2009) siempre fue considerada una espléndida poeta, pero solo alcanzó una fama real, incluso internacional, con sus últimos dos o tres libros. 'La vértebra perdida' (Lima, Lumen, 2026), de Fietta Jarque, cuenta esta vida en clave poética, en 336 páginas. Este año hubiera cumplido 100 años, y el libro es uno de los homenajes.

La poesía de Varela es autónoma, en el sentido de original, casi sin deudas formales con la poesía de la lengua. Sin embargo, era difícil escribir su biografía sin incluir al pintor Fernando de Szyszlo, su esposo intermitente, cuyas memorias Jarque ayudó a contar en 'La vida sin dueño' (Lima, Alfaguara, 2016).

Pero esta es, sobre todo, la versión de Varela sobre sí misma, transmitida en decenas de entrevistas: una juventud modesta y cálida en el barrio de Santa Beatriz; luego, el París cultural como espacio de aprendizajes alternadamente duros y gozosos; finalmente, Lima como la ciudad donde las cosas se fueron concretando.

Como dijimos, Jarque deja hablar a Varela a lo largo de su vida y, en cuanto biógrafa, no le hace ascos a la versión dudosa o al franco chisme. Estas dos últimas cosas agilizan mucho la lectura de un texto armado con soltura periodística. En cuanto a los datos concretos, ciertamente Jarque ha hecho su tarea.

Tuvo que aparecer un verdadero movimiento de poetas peruanas para que Varela captara la luz que ahora tiene, ya no solo entre lectores, sino también entre seguidores. La poeta asumió su papel de líder con elegancia, todo el tiempo que pudo. Lo cual permite notar lo pocas que son las biografías de poetas en el Perú.

Además de todo lo literario, el libro de Jarque trae la peripecia laboral y las opiniones políticas de una mujer en su siglo. Se transparenta que, en asuntos públicos, muy rara vez pensó igual que Szyszlo. En este sentido, no fueron, como el par de libros de la biógrafa mueve a pensar, vidas paralelas, sino encuentros y desencuentros sucesivos.

El volumen no es barato (casi S/90), pero es obvio que va a vender muy bien, incluso antes de la FIL de julio próximo. El trabajo de Jarque ayudará a muchos a comprender mejor esta obra, que le ha enseñado un nuevo lenguaje a todo el gremio poético, en cualquiera de los géneros.