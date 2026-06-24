Media vuelta, ¡derecha!, por Mirko Lauer

En efecto, hay un giro de América Latina hacia la derecha. Es un giro electoral, en algunos casos decidido por una parte ínfima del electorado (menos de 50.000 almas en el Perú), pero que de hecho cambia el mapa político de la región, hasta nuevo aviso. El cambio es parte de una alternancia democrática que ayuda a los países.

El motivo del cambio actual es el profundo descrédito del chavismo en Venezuela y de todas las dictaduras que orbitan en torno de la interminable debacle económica del castrismo. A ello se suman los millones de escapados del llamado socialismo del siglo XXI, protagonizado por una banda dedicada a estafar a su propio pueblo y que aún se aferra a la mamadera, que ahora es gringa.

Alguna vez el izquierdismo fue prestigioso, gracias a las promesas de Fidel Castro y a la inmundicia de los dictadores conservadores de Centroamérica y el Caribe. Aunque llamar de derecha a gente como los Somoza, o de izquierda a la dupla Ortega-Murillo, son despropósitos. Son palabras que se han gastado, pero que aún no encuentran reemplazo.

Quizás lo que aquí estamos llamando un giro hacia la derecha no es tan ideológico como algunos suponen. Quizás tiene que ver con cosas como la estabilidad política, la economía de los hogares o los derechos ciudadanos. Activos que muy pocas izquierdas en el poder han cumplido con entregar a la población.

Hay positivas excepciones, como Chile o Brasil, y luego hay gobiernos de izquierda que no han destrozado la vida de quienes los eligieron, desde México hasta Argentina, pasando por Colombia o Ecuador. Izquierdas que fueron razonables, pero no tanto como para ser constantemente reelegidas. Lo mismo ha pasado con la derecha.

El giro latinoamericano hacia el centro-derecha, como lo quiere bautizar Francisco Tudela, cambia de país a país. Un factor a tomar en cuenta es la presencia de Donald Trump, quien ha intervenido activamente a favor de candidatos de derecha (como lo hizo Mario Vargas Llosa en su tiempo), haciéndolos más de derecha y menos de centro.

En el caso peruano, hemos asistido a un giro que no llega a completar los 180°. Pedro Castillo y sus seguidores han sido tan malos que el partido Fuerza Popular hubiera ganado desde cualquier posición. El voto fue contra ellos, no realmente a favor de lo que se percibe como el nippo-populismo de Keiko Fujimori.