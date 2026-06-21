Poesía con sangre y jugo de fresa, por Mirko Lauer

El libro Trago de patria de Miguel Podestá (Lima, Maquina Purísima, 2026) es la crónica de un trago amargo, que concentra el amargor de toda la botella. Es un cóctel servido en torno de la masacre de Lucanamarca de 1983, donde Sendero Luminoso asesinó a 69 campesinos. Desde su residencia en Francia el autor recoge esta memoria sobre violencia contra una localidad de los Andes.

Es un poemario breve y austero, con versos eficaces que no se dejan arrastrar a la truculencia, pero sí transmite un claro mensaje de rechazo. A pesar de su título, el libro no es ni patriótico, ni patriotero. Mueve la poesía de Podestá algo que lamenta profundamente, y que a todas luces lo inquieta a la distancia, como un aroma a borrachera moral.

El poemario de José María Salazar se ha sumado a los batallones de versos que, a partir de José Carlos Yrigoyen y Renzo Porcile, denuncian la violencia organizada. En Yrigoyen es un grito de alerta, en Porcile es una reflexión casi filosófica. En CS (Lima, Personaje Secundario, 2026) es una fría demostración de laboratorio.

CS es la abreviación química para el gas lacrimógeno, que el autor revisa por dentro y por fuera, casi hasta hacer de los padecimientos que causa una experiencia existencial. Del otro lado de la implícita denuncia, son instrucciones para resistir el ataque de la tropa de asalto (usar agua, vinagre, ducha). En su texto de solapa Virginia Benavides describe bien la técnica de verso proyectivo en que se apoya la obra.

José Cemí es el personaje de Paradiso, la novela de José Lezama Lima. José Miguel Vásquez lo convierte en un doble seudónimo, en la novela (José c´est moi) y en este poemario, Jugo de fresa en la bañera (Lima, Máquina Purísima, 2026). El libro de Vásquez es en apariencia todo lo contrario del barroco cubano de Lezama Lima.

El libro es directo, pero no fija su dirección. ¿Es un libro de sanación alcohólica? Cemí es un alcohólico que intenta curarse, debemos entender que con jugo de fresa. Pero el poema más intenso de los 14 paradójicamente es su hermosa oda a dos onzas de whisky. Jugo, bañera. Pareciera que Cemí nos quiere mostrar sobre todo lo limpio que está.