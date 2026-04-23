In memorian: don Gustavo Mohme Llona, por Carmen Rosa Tello de Garay
Tello agradece a la familia Mohme Seminario y colaboradores del Grupo "La República" por mantener su memoria vigente y expresa su cariño y gratitud.
Señor director:
De mi consideración:
Le saluda afectuosamente, Carmen Rosa Tello de Garay, le escribo para comunicarle que toda la familia hemos ofrecido el Santo Rosario a la Santísima Trinidad, por el alma del Ingeniero Gustavo Mohme Llona, a los 26 años de su partida.
El recuerdo de una persona justa nunca muere, siempre estará en nuestros corazones y en el de todos aquellos que lo han conocido y que lo recuerdan.
Gracias por mantener vigente su legado, que es el diario: La República.
Con mucho cariño y gratitud a la familia Mohme Seminario y a todos los colaboradores del Grupo La República
Que Dios les bendiga!
Carmen Rosa Tello de Garay