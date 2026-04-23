Familia. Gustavo Mohme Llona y Ramona Seminario (al centro), con sus hijos Gerardo, Stella, Carlos, María Eugenia, Gustavo y Helena, en un aniversario de La República. Foto: difusión

Familia. Gustavo Mohme Llona y Ramona Seminario (al centro), con sus hijos Gerardo, Stella, Carlos, María Eugenia, Gustavo y Helena, en un aniversario de La República. Foto: difusión

Señor director:

De mi consideración:

Le saluda afectuosamente, Carmen Rosa Tello de Garay, le escribo para comunicarle que toda la familia hemos ofrecido el Santo Rosario a la Santísima Trinidad, por el alma del Ingeniero Gustavo Mohme Llona, a los 26 años de su partida.

El recuerdo de una persona justa nunca muere, siempre estará en nuestros corazones y en el de todos aquellos que lo han conocido y que lo recuerdan.

Gracias por mantener vigente su legado, que es el diario: La República.

Con mucho cariño y gratitud a la familia Mohme Seminario y a todos los colaboradores del Grupo La República

Que Dios les bendiga!

Carmen Rosa Tello de Garay