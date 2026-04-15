El país necesita certezas, no acusaciones sin pruebas

En toda democracia, los momentos posteriores a una elección resultan decisivos. Durante ese intervalo, mientras se consolidan los resultados oficiales, se mide la fortaleza de las instituciones y la responsabilidad de quienes participan en la contienda.

Y ante la crisis sistémica que el Perú atraviesa hoy, en ese punto crítico, es donde debe prevalecer la necesidad de afirmarse en hechos verificables.

El conteo oficial de la ONPE avanza conforme a los procedimientos establecidos. Este ritmo, si bien podría ser más rápido, responde a un sistema que prioriza la verificación exhaustiva de cada acta, garantía esencial de integridad electoral.

En este escenario, hay quienes impulsan una narrativa de fraude sin sustento comprobable. Sus declaraciones surgen en medio de una competencia estrecha, marcada por un empate técnico —hasta el cierre de este editorial— entre Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez y Jorge Nieto. La ajustada diferencia exige responsabilidad política y apego a los datos ya que hasta el cierre de esta edición tanto él, como otros dos ciudadanos peruanos, pueden pasar al balotaje con Keiko Fujimori.

En ese sentido, las misiones de observación internacional, incluida la de la Unión Europea, junto con organismos no gubernamentales como Transparencia, coinciden en señalar que, a pesar de los errores logísticos que retrasaron algunas mesas, la jornada electoral se desarrolló conforme a estándares democráticos y se garantizó el voto de todos los peruanos. Este respaldo refuerza la legitimidad del proceso y aporta un marco de confianza indispensable.

No obstante, las incidencias logísticas registradas en algunos centros de votación en Lima Metropolitana requieren esclarecimiento oportuno y riguroso. La transparencia institucional se fortalece mediante investigaciones eficaces que permitan precisar responsabilidades y, de ser el caso, aplicar las sanciones que prevé la ley.

Mientras todo eso ocurre, el Perú demanda certezas. Requiere instituciones electorales firmes, procesos claros y liderazgos comprometidos con la verdad y el respeto por los resultados.