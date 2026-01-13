Elecciones 2026: elijamos el cuidado de la vida y la naturaleza, por cardenal Pedro Barreto Jimeno

Por cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ, arzobispo emérito de Huancayo y presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

En el Perú atravesamos uno de los momentos más decisivos de nuestra historia republicana reciente. Llegamos a las elecciones generales de 2026 con un clima social cargado de preocupación: instituciones tutelares debilitadas, inseguridad ciudadana, economías ilegales que avanzan depredando los territorios, la pérdida acelerada de bosques, la violencia contra defensores ambientales y una ciudadanía cansada de la corrupción, angustiada por la incertidumbre.

Pero es en este escenario donde pareciera que no hay salidas; sin embargo, el país demuestra cada día su alta resiliencia porque conserva una reserva profunda de esperanza. Esta nace de la convicción de que el Perú —su gente, su cultura, su espiritualidad y su naturaleza extraordinaria— puede reconstruirse.

Sin embargo, esa reconstrucción no será automática: exige un proceso pedagógico con decisiones responsables, informadas y éticamente firmes. Y hoy, cuando estamos a punto de elegir a quienes conducirán el país, esa responsabilidad recae directamente en los candidatos y en cada votante.

Comenzamos el nuevo año 2026 con buenos deseos de tender puentes, y buscar el bien común, tal como lo promueven las tradiciones y religiones del Perú. Nos acercamos a las próximas elecciones que marcarán el rumbo del país, en este contexto, el proceso electoral adquiere un sentido más profundo: elegir autoridades que contribuyan a la unión, la justicia, la protección de la vida y de la biodiversidad en el país.

El cuidado de la Creación es un deber prioritario en un país creyente como el Perú y, de manera especial, proteger la Amazonía es una urgencia que no podemos postergar por todas sus contribuciones para la vida y la salud del planeta. Sin embargo, su territorio está siendo deforestado de manera creciente y destrozado irracionalmente por la minería ilegal. Porque “cuando el ser humano se coloca así mismo en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales, y todo lo demás se vuelve relativo” (Laudato Sí 122). Por ello, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú) propone cinco criterios éticos mínimos que deberían guiar la elección de candidatas y candidatos. Estas pautas buscan ofrecer una herramienta cívica para discernir, con serenidad y claridad, qué tipo de liderazgo requiere el país.

Elijamos a quienes promueven una Amazonía saludable y resiliente

Más del 60% del territorio peruano es amazónico. La Amazonía, con sus 7 millones de kilómetros cuadrados, es el bosque tropical más extenso del mundo y comprende nueve países (Perú tiene el 13%). El bioma amazónico es fundamental para la salud de la humanidad y del planeta. Produce cerca del 20% del oxígeno mundial y absorbe, aproximadamente, 2,000 millones de toneladas de CO₂ al año. Proteger la Amazonía, sus pueblos y culturas en el Perú es un gesto de justicia y solidaridad socioambiental. Recordemos lo que nos dice el Papa Francisco: “Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño por nosotros”, porque “el suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios” (LS 84).

Quienes aspiren a gobernar y ejercer la “mejor política”, que es buscar el bien común, deben comprender con claridad la urgencia ecológica y social que vivimos. Un Perú con bosques sanos y fuertes es un país con futuro por la calidad de vida que ofrece a sus ciudadanos.

Elijamos a quienes respetan las instituciones y enfrentan la ilegalidad

La inseguridad y la ilegalidad —minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico, trata de personas, extorsión— se han convertido en poderes paralelos que destruyen territorios, familias y comunidades enteras. Mientras tanto, se aprueban normas que debilitan la fiscalización y favorecen intereses criminales.

Necesitamos gobernantes comprometidos con el bien común, respetuosos de la ley y capaces de fortalecer la institucionalidad democrática. Personas dialogantes, críticas y capaces de liderar equipos interdisciplinarios que enfrenten a las mafias y recuperen el Estado de derecho. Sin instituciones fuertes, nadie —ni los bosques ni las personas— estará protegido.

Elijamos a personas íntegras y honestas

El deterioro moral del país se ha normalizado peligrosamente. No puede ser aceptable que quienes aspiran a liderar el Perú carguen con procesos, antecedentes o financiamiento turbio.

La integridad, la transparencia y la honestidad deben ser condiciones mínimas para cualquier candidatura. La democracia no puede construirse con dinero o intereses que destruyen la vida y alimentan la corrupción.

Elijamos a quienes promueven una economía sostenible con el bosque en pie

El falso dilema entre desarrollo y conservación debe quedar atrás. La evidencia muestra que la destrucción de la naturaleza no ha generado prosperidad: solo pobreza, violencia y degradación.

El Perú necesita líderes que apuesten por bionegocios sostenibles, cadenas de valor limpias y modelos económicos que generen bienestar sin destruir el capital natural. La Amazonía ofrece enormes oportunidades para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y la seguridad hídrica. Un gobernante que solo piensa en extractivismo está imaginando un Perú que no tiene futuro.

Elijamos a quienes defienden a los pueblos indígenas y a los defensores ambientales

Una democracia auténtica protege a los más vulnerables. En la Amazonía, los pueblos indígenas y los defensores ambientales sostienen la vida del bosque, muchas veces a costa de su propia seguridad.

Los candidatos deben mostrar compromiso real con los derechos humanos, la autonomía y la cosmovisión de los pueblos originarios, así como con la protección de los PIACI. Defender a quienes protegen la vida es obligación moral y política.

Sin bosques no hay vida: la decisión es ahora

IRI Perú ha lanzado la campaña “Sin bosques no hay vida”, un mensaje espiritual y profundamente humano. Sin agua, sin alimentos, sin clima estable, sin cultura viva, sin naturaleza saludable, no hay país. Y sin gobernantes éticos que protejan los bosques, la vida misma se pone en riesgo.

El 2026 no es un año electoral cualquiera: es la oportunidad de decidir qué Perú queremos ser. Cuando estamos por elegir a quienes tomarán las riendas del país, es fundamental asumir que esta responsabilidad recae en los candidatos y en cada votante.

¡Actuemos con la madurez y la valentía que el momento exige!