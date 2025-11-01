La tentación del unilateralismo

Hace tan solo unos días, el mandatario estadounidense Donald Trump exhortó al Pentágono a “comenzar a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones” con Rusia y China. Todo ello ocurrió en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, previo a una reunión que sostuvo con su homólogo chino.

Al respecto, el ejercicio de memoria constata que, desde el fin de la Guerra Fría, el sistema internacional ha descansado sobre una noción de contención cooperativa. De esa manera, los tratados de no proliferación como los del control de ensayos nucleares, han sostenido una estabilidad imperfecta, pero, al final de cuentas, real. Es decir, no hemos tenido una guerra mundial con bombas nucleares desde la Segunda Guerra Mundial.

Es por ello que una insinuación de un retorno a las pruebas nucleares la coordinación multilateral hacia la lógica de la hegemonía unilateral.

Como advierte el experto en seguridad y columnista de The New York Times, WJ Hennigan, el desconcierto no proviene únicamente de la inexactitud técnica —pues el Pentágono no realiza esas pruebas y Rusia ni China las practican—, sino del efecto político de sus palabras. Un mensaje ambiguo de Washington al mundo tiene el poder de alterar la arquitectura del equilibrio global y hacer que derive en una competencia abierta.

El gesto revela, en el fondo, la persistencia de una tentación del unilateralismo que atraviesa el mundo. Diversas revistas de Relaciones Internacionales sostienen que, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos varía a partir de la idea de que su seguridad y su liderazgo se afirman en momentos que consideran críticos mediante la acción autónoma, aun a costa de los consensos internacionales. Trump encarna una versión contemporánea de ese impulso, donde la política exterior se expresa con provocación.

Si bien es cierto, el unilateralismo promete eficacia en el corto plazo, en el mediano produce aislamiento. Su aparente fortaleza descansa en la renuncia a la legitimidad compartida, y su energía se alimenta del descrédito de las instituciones globales. Frente a esa deriva, el multilateralismo representa la conciencia de que la supervivencia humana depende de límites acordados y responsabilidades compartidas.