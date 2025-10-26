Joven trabajador peruano: el futuro del trabajo digno está en tus manos, por Enrique Guevara Varela

Por Enrique Michael Guevara Varela, Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)

Joven peruano, hoy que inicias tu primera experiencia laboral, te diriges hacia un nuevo camino con ilusión, expectativas y ganas de superarte. Quieres crecer, aprender y construir un futuro mejor para ti y tu familia. Pero también sé que enfrentas miedos e incertidumbres: la inestabilidad del mercado laboral, los bajos sueldos o las malas condiciones de trabajo que aún persisten en muchos sectores del país.

Debes saber, que no estás solo. Estas dificultades son consecuencia de un problema histórico en el Perú: la informalidad laboral, que por décadas ha afectado el desarrollo y la seguridad de millones de trabajadores. Según un estudio de Adecco de 2023, el 77 % de los jóvenes centennials (nacidos a partir de 1995) y el 73 % de los millennials (nacidos entre 1982 y 1994) declararon sentirse afectados física y mentalmente por la carga y las condiciones laborales. Una realidad que refleja cuánto nos urge transformar la forma en que trabajamos.

Desde que asumí la dirección de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), hace un año, junto con un equipo comprometido de funcionarios y servidores públicos, decidimos enfrentar este desafío con una nueva visión: una gestión preventiva, innovadora y pedagógica, que acerque al Estado al ciudadano y fomente el respeto por los derechos laborales desde la orientación y no solo desde la sanción.

Una gestión más cercana y preventiva, durante los últimos años, hemos multiplicado nuestros esfuerzos para llegar a más trabajadores y empleadores con acciones preventivas, asesorías y programas de capacitación. Solo para tener una idea: en 2019 Sunafil realizó 3 498 acciones preventivas; en 2024, esa cifra llegó a 104 301. Es decir, un incremento de 2 882.73 %.

Hasta julio de este año, más de 312 393 mil personas, entre trabajadores y empleadores, fueron orientados en normas sociolaborales, consolidando un avance sólido de 51.2%. En el campo de promoción y difusión preventiva, en el mismo periodo, registró 929 976 personas informadas, representando un 52.9% de avance en la meta a través de acciones de difusión como eventos informativos, acciones de sensibilización, cursos virtuales, alianzas estratégicas, entre otras. Finalmente, estas actividades se complementan con mesas de trabajo con la ciudadanía a través de campañas de diálogo social que, a julio de 2025, tuvo un avance de 59.3% (474 diálogos) sobre la meta de 798 reuniones.

A la par, apostamos por la tecnología como herramienta para acercar los servicios del Estado. Desde la SUNAFIL, hemos impulsado con el enfoque de innovación, con plataformas digitales como “Verifica tu chamba”, que permite comprobar si un trabajador está en planilla; “Sunafil en tus manos”, que generó más de un millón de interacciones en 2024; y “SOS Alerta Sunafil”, para enviar alertas de casos de trabajo infantil o forzoso. Además, implementamos ELSSA, una herramienta digital que asesora gratuitamente a las empresas en temas de seguridad y salud en el trabajo.

Con estas iniciativas buscamos que la fiscalización laboral sea más transparente, ágil y útil para todos los peruanos.

Supervisar para mejorar, no solo sancionar. Nuestra tarea no se limita a imponer multas. Desde Sunafil entendemos que fiscalizar también es educar y acompañar. Por eso, promovemos una relación más colaborativa entre trabajadores y empleadores, basada en el cumplimiento voluntario y el compromiso compartido con el trabajo digno.

Actualmente, 853 inspectores laborales en las 26 intendencias regionales del país supervisan las condiciones de trabajo y orientan a las empresas para prevenir riesgos y accidentes.

El compromiso continúa, querido joven trabajador peruano; este es solo un resumen de lo que venimos haciendo desde Sunafil para proteger tus derechos y acompañarte en este nuevo camino. Sabemos que la informalidad no se erradicará de un día para otro, pero estamos decididos a seguir avanzando con firmeza y con la energía que nos inspira ver a miles de jóvenes como tú, esforzándose por un futuro mejor.

Nuestro compromiso es claro: que tu primer empleo sea una oportunidad de crecimiento, no un motivo de preocupación. Que trabajar signifique aprender, aportar y vivir con dignidad.

Queremos que, en poco tiempo, ese temor natural del inicio se transforme en orgullo y esperanza.

Porque un Perú con trabajo digno, empieza contigo.