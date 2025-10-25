La recuperación de la Policía Nacional

La Policía Nacional del Perú ha sido una institución decisiva en los momentos más difíciles de la historia republicana. De su disciplina nacieron gestas que marcaron la historia, como la captura del terrorista más sanguinario que conoció el país, Abimael Guzmán. Fue la labor del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) lo que la convirtió en un símbolo de la defensa del orden democrático frente al horror y la falta de liderazgo del presidente de aquel entonces, Alberto Fujimori. Sin embargo, esa misma institución, que alguna vez despertó orgullo nacional, ha sido utilizada por intereses políticos, reducida a ser un instrumento de represión y sometida a decisiones que desnaturalizan su misión tutelar amparada en la Constitución.

La confianza ciudadana, que hoy apenas alcanza el 14,2%, refleja la urgencia de una reforma profunda. Ante el auge de la criminalidad organizada y la corrupción que desafía las estructuras sociales, incluida la PNP, se requiere acciones concretas que la promuevan a ser y ser percibidos como una fuerza al servicio de la ley y de la ciudadanía- no de los gobiernos de turno. La tarea exige, además de liderazgo político, una visión de Estado capaz de alinear formación, control y rendición de cuentas con el ideal republicano de servicio público.

En este proceso, el papel de quienes aspiran a gobernar es determinante. Los candidatos deben comprometerse con una transformación integral que fortalezca la formación y meritocracia, potencie la inteligencia policial y reivindique la ética del servicio en los ascensos.

En ese sentido, es fundamental que se entienda que proponer la reforma de la policía es devolverle la eficacia operativa hoy lamentablemente venidas a menos por la responsabilidad de quienes hoy gobiernan desde el Congreso y malos efectivos que traicionan a su insignia policial.

Los ciudadanos, por su parte, tienen la responsabilidad de exigir esta renovación. Votar por quienes entienden que la seguridad no se impone, sino que se construye desde la legitimidad, es apostar por un país en el que la autoridad recupere su sentido. La Policía puede y debe volver a ser una institución ejemplar.

Recuperar la grandeza de la PNP es un mandato ético y político. Allí donde haya una policía profesional, transparente y cercana, habrá un Estado que inspira respeto y una democracia que se consolida. Ese debe ser uno de los más importantes compromisos en esta campaña y el horizonte de toda política de seguridad en el Perú.