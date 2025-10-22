Un voto informado construye democracia, por Carla Mares

Por Carla Mares, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico

En el 2026 los peruanos volveremos a las urnas, y no podemos olvidar que tenemos en nuestras manos una de las herramientas más poderosas de la democracia: el voto. Sin embargo, ejercer este derecho va más allá de marcar una casilla. Eso no basta. Thomas Jefferson decía que solo "Una democracia informada prevalecerá sobre la tiranía". Votar de manera informada es un acto de responsabilidad que nos compromete a todos.

Elegiremos a quienes conducirán al país en los próximos cinco años y siempre se puede estar peor, por lo que las quejas y lamentos no valen de nada si no tomamos conciencia de que cada voto cuenta. El tuyo y el mío, también. Elegiremos al presidente y a un Congreso bicameral. Por eso, debemos investigar no solo quién será nuestro presidente, sino quiénes nos representarán en el Legislativo. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué proyectos han impulsado? ¿Cuentan con experiencia relevante?

Un voto informado requiere tiempo y atención a un tema que quizá nos importa poco, pero que aun así no podemos despreciar. Son muchos los aspectos de nuestra vida cotidiana que se ven afectados por una mala conducción del país: seguridad, economía, salud, educación. Y, como dije antes, siempre se puede estar peor si no nos hacemos cargo y no tomamos en serio cada casilla que marcaremos el próximo 12 de abril.

Debemos ser conscientes de que la salud macroeconómica de nuestro país, que nos ha mantenido a flote en los últimos lustros, no es tal en el Perú de 2025, donde nuestras finanzas públicas atraviesan una crisis seria (según el IPE, el déficit fiscal estará por encima de la meta vigente de 2.2% del PBI, y en el 2026 se prevé que la regla fiscal tampoco se cumplirá). Asimismo, el incremento descontrolado de planillas en diversos sectores ha elevado peligrosamente el gasto corriente.

En este contexto crítico, necesitamos examinar propuestas concretas: ¿De dónde vendrán los recursos para financiar los programas que hoy tenemos y aquellos que nos prometan implementar? ¿Cómo equilibrarán el presupuesto? ¿Qué medidas tomarán para reducir el gasto público excesivo?

Un aspecto crucial por considerar es, también, la honestidad e integridad de los candidatos. En el Perú, donde numerosos representantes enfrentan acusaciones serias, procesos judiciales o incluso sentencias por corrupción, esto no es baladí. No podemos obviar los antecedentes penales y judiciales de los candidatos. La prensa y los medios de comunicación alternativos desempeñarán un rol clave en esto; de ahí que sea más importante que nunca contar con fuentes confiables, especialmente en tiempos de noticias falsas.

Votar sin información suficiente nos arriesga a elegir candidatos incapaces o que no representan nuestros intereses. La historia muestra a líderes que llegaron al poder con promesas atractivas, pero sin preparación, y llevaron a sus países a crisis institucionales y económicas.

De otro lado, la ignorancia electoral fortalece a quienes manipulan el proceso democrático. Como dice un antiguo proverbio: "El precio de la libertad es la vigilancia eterna". Los populistas y demagogos se benefician de un electorado que decide por emociones momentáneas en lugar de análisis reflexivo.

Informarse requiere tiempo y esfuerzo, pero es una inversión en nuestro futuro. No podemos justificar nuestra apatía o indiferencia con frases como "todos son iguales" o "mi voto no importa"; o peor, aceptar el lugar común de “roba pero hace (o hará) obra”.

Cada voto informado importa. Cuando los electores premiamos la preparación sobre la popularidad y las propuestas concretas sobre las promesas vacías, enviamos un mensaje claro: valoramos la competencia y la seriedad.

Con el cierre próximo de las listas de postulantes al Congreso bicameral y a la presidencia, es momento de que los ciudadanos empecemos a investigar seriamente a quienes buscan representarnos.

En estas elecciones, demostremos que somos un electorado maduro. Indaguemos, reflexionemos y votemos responsablemente. La democracia no es un espectáculo para observar, sino un proceso donde todos somos sujetos activos. Hagamos que nuestro protagonismo cuente.