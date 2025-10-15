Oro a US$4,000+: rompiendo la mano del Perú, por Mirko Lauer

Con el oro a US$4,000 la onza, y posibilidades de que suba a US$4,900, el mundo se ha lanzado a perseguir el valioso metal. El Perú no es importante en esa carrera, pero la minería del oro, sobre todo la ilegal, va camino de transformar el país. Hace 20 años el oro era de algunos grandes mineros. Hoy aloja a miles de gambusinos.

El gambusino, dice el diccionario, busca oro por su cuenta y a pequeña escala. Los yacimientos muy menores y quienes los buscan siempre han estado allí, pero su número se ha multiplicado y sus estrategias han cambiado. Ahora el oro pequeño se busca también en las inmediaciones del oro grande, y sale del país sin pagar impuestos.

No es solo el oro. Todos los demás minerales están subiendo de precio vertiginosamente, comenzando por la plata, ubicada hoy a casi US$52 la onza, según la página minera Kitco. Los dos metales más valiosos siguen en manos de grandes empresas mineras, pero la fiebre del oro ilegal viene produciendo cifras parecidas.

Si bien el Perú no está viendo una fiebre del oro como la famosa del siglo XIX en California, el número de personas lanzadas en pos del metal por todas partes viene creciendo, y ya es posible hablar de una bonanza en toda la regla, con producción, exportación y reservas récord. Detrás de la expectativa de enriquecimientos sin control ha venido la criminalidad.

Las ganancias del crimen organizado, que ya eran grandes a partir del narcotráfico, se han disparado con la minería ilegal. El oro ilegalmente obtenido es un instrumento versátil para las bandas: fácil de transportar, lava el dinero de la droga, extorsionar a pequeños mineros aislados es de una enorme facilidad.

Los altos precios del oro y la plata ya están produciendo multitudes asociadas, por así decirlo, con el crimen organizado en bandas multipropósito. Las multitudes extorsionadas viven, como sucede con la hoja de coca, una difundida prosperidad, contra la que el Estado no está pudiendo actuar con una mínima eficacia.

Esas bandas no solo explotan al pequeño minero ilegal. También pretenden imponerse a las grandes mineras auríferas del país, caso Pataz. Por lo pronto han aprendido a penetrar las instituciones políticas y judiciales por los caminos de la corrupción. Cuando oro y plata caigan (siempre lo hacen), quedará en su estela una tragedia social.