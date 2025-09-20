Fotocheck político de septiembre, por Mirko Lauer

Dina Boluarte. Más cambia, más sigue siendo la misma. Viaja a donde pueda figurar como presidenta. Mantiene en el cargo a ministros desacreditados o ayayeros (casi siempre las mismas personas). Cree que sus problemas con la ley desaparecerán si los sigue ignorando. Y, por algún motivo, está convencida de que el blanco es el color que mejor le sienta fuera de Palacio.

Keiko Fujimori. Poco a poco se desliza hacia el segundo lugar, y quizás más allá, efecto de que su pacto con el gobierno es cada día más evidente. El capital político de Alberto Fujimori ya ha sido dilapidado en buena medida, y es tarde para llorarlo. La derecha llegará a 2026 con una votación dividida, y la candidata de FP no tiene asegurado ni siquiera el pase a segunda vuelta.

Rafael López Aliaga. Puntero en la encuesta de Ipsos. Pero la cifra es apenas 10%, y además demasiado temprano para aparecer como seguro ganador. Las campañas se ganan viniendo desde un poco más atrás. El alcalde es un obvio farsante político, pero parece que eso lo ayuda a cosechar ese diezmo electoral. ¿Le ganaría a Keiko Fujimori en una segunda vuelta derechista?

Edgar Schialer. El canciller resistió todo lo que pudo (que no fue mucho), pero al final tuvo que dejar caer el hacha sobre las ONG que supervisa la APCI. Perdió una estupenda oportunidad de renunciar a un gobierno que ya se va. Ahora hay quienes quieren trasladar esa oficina a otro lado del Ejecutivo. ¿Qué tal al Ministerio de Justicia, donde está la “buena gente”? Allí harían malabares con los fondos del exterior que queden.

Juan José Santiváñez. Es el hijo predilecto y vergonzoso de la alianza Arana-Boluarte-fujimorismo. Que sus mentiras salgan a la luz no lo conmueve. Cree que endureciendo el gesto va a asustar a sus críticos. Boluarte lo devolvió a un ministerio para darle más protección, a ver si logra entrar al Congreso. Pero ya lo ha picado Culebra.

Martín Vizcarra. Su hermano Mario ha saltado al tercer puesto en Ipsos, con 5%. ¿Es solidaridad con el preso o confusión de nombres? En cualquiera de los dos casos, Martín podría convertirse en un elector de mucho peso en abril próximo. Ese tercer puesto evidencia una creciente desconfianza en las acusaciones de fiscales y colaboradores