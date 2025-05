Pedido de rectificación el arzobispo emérito de Piura José Antonio Eguren Anselmi

Señor director:

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, en el ejercicio del derecho constitucional de honor, que me permita hacer uso del derecho de réplica ante las falsas afirmaciones y sin sustento realizadas por la señora Paola Ugaz Cruz en su artículo titulado "Francisco conoció la operación Valkiria: ¡pecadores sí, corruptos, no!" publicado en el diario que usted dirige en 27 de abril de 2025. (...) En la parte que lleva como subtítulo "La salida de Eguren. Algo se mueve", Paola Ugaz Cruz hace las siguientes afirmaciones que no se ajustan a la verdad.

Primero: es falso que yo haya presentado mi renuncia como Arzobispo de Piura ante el cardenal Robert Prevost, prefecto del dicasterio para los obispo. (...)

Segundo: renuncié al encargo pastoral de arzobispo de Piura y Tumbes por obediencia, sin conocer las razones por las que se me pedía dicha renuncia. Solo se me informó que era por las acusaciones contenidas en el informe final de la "Misión Especial Scicluna-Bartomeu" sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, fruto de la visita de esta "misión especial" a la ciudad de Lima. (...)

Tercero: es falso que sea un personaje en una trama de tráfico de tierras en Piura. No ha existido ni existe ninguna investigación en mi contra por tráfico de tierras. No he tenido ni tengo en la actualidad, ninguna denuncia policial, fiscal o judicial en mi contra por usurpación o tráfico de tierras. (...)

Quinto: sobre las querellas por difamación agravada en contra de Pedro Salinas y Paola Ugaz, estas fueron a título personal. Rechazo tajantemente que el Sodalicio de Vida Cristiana estuviera detrás de ellas como malintencionada se afirmó en su momento y sigue afirmando la sra. Ugaz (...) La querella contra el señor Salinas fue el último recurso que me quedó ante su reiterada negativa a rectificarse y a llegar a algún tipo de conciliación. (...)

Sexto: la querella contra el sr. Salinas no fue motivada por la investigación ni por ninguna afirmación contenidas en su libro "Mitad monjes y mitad soldados". (...). La querella se sustenta exclusivamente en las siguientes afirmaciones suyas: que yo era el creador del sistema de abusos físicos, psicológicos y sexuales al interior del Sodalicio, que era un abusador y encubridor, y que soy el personaje clave detrás de una trama de tráfico de tierras realizadas en la ciudad de Piura realizadas por la organización criminal "La gran cruz". (...)

Séptimo: Se afirma falsamente que la querella que impuse fue una amenaza a la libertad de expresión. Frente a ello debo decir que la libertad de expresión si bien es un gran valor a promover en nuestra sociedad democrática, no es un valor absoluto y tiene límites: el respeto al honor y al buen nombre de las personas. En ese sentido, la sentencia no constituyó una mordaza a la libertad de expresión. (...)

Octavo: (...) En ningún momento, el nuncio apostólico en el Perú SER Nicola Girasoli, me amenazó o informó nada de parte del papa Francisco. Después del comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal del Perú (no de los obispos del Perú) de fecha 10 de abril del 2019, y con fin de preservar un bien superior como es el de la unidad de la iglesia y sin menoscavo del resultado del proceso judicial realizado motu propio decidí renunciar al derecho que como ciudadano con DNI me asistía para defender mi reputación y buen nombre. Por eso procedí a desistirme de las dos querellas interpuestas tanto con el señor Salinas como la señora Ugaz, como hice de conocimiento en aquel entonces en dos comunicados a la opinión pública.

Por lo expuesto, solicito que usted proceda a íntegramente esta carta de respuesta frente a las falsas afirmaciones de la señora Paola Ugaz, las que ha hecho en este caso específico, sin darme un derecho a dar mi posición al respecto. Sus lectores tienen derecho también de conocer lo que dice la otra parte y es, por ello, que les pido respetar mi derecho constitucionalmente reconocido.

Jose Antonio Eguren Alselmi

Arzobispo Emérito de Piura

DNI 07187551