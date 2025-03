Cuando Katherine Ampuero tenía manos de seda II, por René Gastelumendi

La semana pasada publiqué, en este espacio, una columna en la que cuestionaba seriamente la labor de, la hoy política y futura candidata al Congreso por Renovación Popular y, al mismo tiempo, analista jurisconsulta, Katherine Ampuero, cuando era procuradora del Estado en el caso Lava Jato.

Ampuero estaba en la otra orilla, aquella que ahora critica con fervor. A partir de su “deferencia”, “cortesía” inexplicable con la española Enagás, consorciada con Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano (GSP), le señalamos una serie de contradicciones entre lo que ahora pregona y lo que antes hizo o, mejor dicho, no hizo.

La principal es que, dice ella, como en el 2017 Enagás aún no tenía ningún funcionario investigado por la Fiscalía, le entonces procuradora no podía solicitar la inclusión de dicha empresa como tercero civilmente responsable para que asuma el eventual pago de la reparación civil de manera solidaria, junto a Odebrecht y los demás investigados en el primer proceso vinculado a ese proyecto: el caso Gasoducto I.

Y tal como lo expusimos, ninguna norma lo impedía y menos señalaba este requisito inventado. Es más, a esa grave omisión respecto a Enagás, se sumó el pedido fuera de plazo que realizó para que Odebrecht sea incluida como tercero civil en ese mismo caso, el cual fue rechazado de plano. Y para poner la cereza este pastel de incoherencias, se desistió, sospechosamente, de su pedido para incluir como tercero civil al consorcio GSP integrado por Odebrecht y Enagás.

Ante la contundencia de los argumentos, además de bloquearme y no darme la oportunidad de contraargumentardirectamente, respondió por la red social “X” lo siguiente:

“Agradezco a @socioperiodismo haberse tomado su tiempo para escribir de mí y SÍ, fuí "implacable" denunciando a corruptos como la "rehabilitada" Odebrecht, Barata, José Graña Miroquesada, Villarán, GyM y otros. También embargando e impidiendo que vendan su patrimonio. Lo que OMITE al igual que exministra Pérez, es que gracias a nuestra denuncia del 2017 por el gasoducto se abrió la investigación 12-2017 donde Enagás es tercero civilmente responsable para el pago solidario de la reparación civil. Sin nuestra denuncia no existiría éste proceso penal @FiscaliaPeru”

Vamos a responderle con pruebas a la “implacable” señora Ampuero ya que por aquí, por fortuna, no puede recurrir al bloqueo, al bloqueo no de adjetivos, sino de argumentos.

Señora Ampuero, no mienta. No se atribuya logros ajenos. Hay por lo menos 4 falsedades que he podido verificar en su respuesta y en otra que le dio recientemente al periodista Nicolás Lúcar.

1) Es FALSO que usted haya presentado una denuncia por el Gasoducto en el año 2017. Quien sí presentó la denuncia que generó la investigación 12-2017 (Gasoducto II) fue el procurador anticorrupción Sumber Fernández en octubre de 2016. Fernández solicitó el inicio de diligencias preliminares denunciando a Humala, Barata, Heredia y otros que hoy están siendo investigados en ese caso (Gasoducto Sur: Piden investigar a Ollanta Humala y Nadine Heredia)

2) A esa denuncia de Fernández se acumularon los dos pedidos de ampliación de investigación que presentó el entonces procurador anticorrupción Joel Segura en junio y julio del 2016. Todos esos elementos presentados propiciaron que el 3 de febrero de 2017, días antes de que usted asumiera su cargo como procuradora ad hoc, el fiscal Reynaldo Abia inicie investigación preliminar contra 13 personas, dentro de las cuales incluyó a Barata y David San Frutos Tome, representante de la empresa Enagás. Es decir, también es FALSO que gracias a su supuesta denuncia existe el caso Gasoducto II.

3) He mencionado especialmente el nombre San Frutos Tome porque también es FALSO lo que le dijo a Nicolás Lucar en una entrevista del pasado 21 de enero, al afirmar que también había denunciado al representante de Enagás. La evidencia se manifiesta.

4) FALSO también es que usted OMITA revelar, convenientemente, que fue la procuradora Silvana Carrión la que solicitó la inclusión de Enagás como tercero civil responsable en el caso Gasoducto II (Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato pidió incorporar a Enagas en proceso contra Nadine Heredia).

Silvana Carrión tuvo que esperar años a que el caso Gasoducto II se formalice en preparatoria, para poder solicitar la inclusión de Enagás en el proceso, con miras a que asuma la eventual reparación civil al Estado. En el caso Gasoducto I usted "extrañamente" OMITIÓ ese pedido. Tremenda deferencia de una procuradora y hoy “analista implacable”.

La grave omisión que tuvo en 2017, respecto a Enagás, debilitó la posición del Perú frente al 1er. arbitraje que nos entabló en 2018 ante el CIADI. Por esa demanda Enagás acaba de obtener un laudo favorable para que el Estado peruano le pague US$176 millones.

Todo esto demuestra que una denuncia penal no genera como consecuencia la inclusión de una empresa como tercero civilmente responsable. La inclusión de una empresa o persona natural como tercero civil la tiene que hacer quien representa al agraviado, que en este caso es el procurador/a en representación del Estado. Lo que sí genera una denuncia es que se abra una investigación preliminar, que luego irá avanzando de etapa en etapa hasta llegar a juicio oral.

La señora Ampuero nos intenta confundir o, más bien, parece que es ella quien está confundida con los términos jurídicos y confunde también el ámbito civil con el ámbito penal. La exprocuradora no podrá presentar nunca documento alguno pidiendo la incorporación de Enagás como tercero civil. Tampoco podrá presentar su denuncia por el Gasoducto II porque esa denuncia la hizo el procurador Sumber Fernández en octubre del 2016. Es decir, cuatro meses antes de que Ampuero asuma el cargo.

Por si fuera poco, cuando le tocó sustentar ante la Fiscalía la denuncia hecha por el exprocurador Fernández, tuvo manos de seda, bien suavecitas, al tratar de explicar los por menores de esta, demostrando no tener conocimiento de los hechos denunciados y llevó a cabo una defensa muy ineficiente de los intereses del Estado.

Señora Ampuero, reitero ¿Por qué fue tan blanda con Enagás, socia de Odebrecht? ¿Por qué se desistió de incluir a la concesionaria Gasoducto Sur Peruano que tenía como socias a Odebrecht y Enagás? ¿Nos está diciendo toda la verdad respecto a su actuación? Sus respuestas siguen pendientes, para que el elector sepa quién es quién en la lucha contra la corrupción, más allá de las poses, camisetas políticas y los fuegos artificiales que usted lanza cuando el periodismo no le repreguntan o, sí le repreguntan, bloquea. (Cuando Katherine Ampuero tenía manos de seda).