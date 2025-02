La selva que habitamos, por René Gastelumendi

Luego de haber escuchado y entrevistado a decenas de expertos sobre seguridad ciudadana, luego de presentar en las noticias casi una metida de pata diaria del actual ministro del interior, mis consejos para sobrevivir serían los siguientes:

-Cuídate en esta selva. Las “autoridades” no lo van a hacer. Las autoridades legislan para los delincuentes porque, vaya paradoja, muchas de ellas son delincuentes.

-Si sales de tu casa, ten cuidado de hablar o escribir por el celular porque al menor descuido un motorizado te lo puede arranchar y, con ello, llevarse parte de tu vida digital que ahora es casi lo mismo que la virtual. Incluyendo tu dinero, por supuesto.

-Si subes a un bus de transporte público, probablemente el chofer no tenga brevete y el vehículo no tenga ni soat, seguramente te demorarás unas horitas más en llegar a tu destino o volver a tu casa por alguna de las múltiples reparaciones viales, si es que, claro, en el camino la combi o la cúster no choca por pasarse la luz roja. Si algún camión ha chocado más temprano con algún puente dejándolo intransitable, prepárate. Sin embargo, lo más importante: trata de sentarte o ir parado bien atrasito para que cuando el extorsionador trate de acribillar al cobrador o al chofer porque su jefe no pagó cupos no te vaya a caer una bala y te mueras.

-Si vas a un restaurant no te sientes cerca de la puerta, los próximos comensales que ingreses podrían ser los próximos asaltantes que, si no te matan directamente o por una bala perdida, se llevarán todas tus pertenencias. Desafortunadamente, no es la única opción, pues también podrían ser extorsionadores dejando un explosivo mensaje para que el dueño del restaurant pague cupo.

-Si manejas, ten mucho cuidado con las motos que se te cruzan temerariamente, las puedes atropellar, pero, también te pueden asaltar o, quien sabe, ser sicarios confundidos que se equivocan y te acribillan por error, con 15 o 20 balazos cuyos casquillos quedarán en la pista para que el reportero que cubra la noticia de tu muerte tenga de qué hablar. Los limpiaparabrisas agresivos han vuelto, así que trata de portar unas monedas para que no sientas que te juegas la vida en cada esquina cuando te exijan dinero para no dañar tu auto.

-Si viajas en bus interprovincial, persígnate para que ningún puente por el que pases se caiga poa falta de mantenimiento y mueras ahogado en un río y, en el mejor de los casos, pierdas tu viaje o quedes herido y el hospital en donde te atiendan colapse.

-Si eres un próspero empresario, formal o informal, ten cuidado que Erick Moreno, alias “el monstruo” no mande a sus esbirros a secuestrarte regresando a tu casa, a metros de ella, para que luego salga el ministro Santibañez a decir que fue alias “el monstruo” y después salga un video de alias “el monstruo” burlándose del ministro del interior.

-Si tienes una bodeguita, un negocito o incluso de cachueleas cuidando autos en la calle, destina una parte de tu presupuesto para pagar cupos.

-Evita escuchar a Dina Boluarte diciendo que vives en un país tranquilo y seguro que solo espera inversiones. Evita escuchar a don César Acuña, el gobernador regional de la Libertad, cuya capital, Trujillo, es la segunda ciudad más peligrosa del Perú, diciendo que es un lugar apacible en que el ya no hay amenazas, que “solo” extorsiones. Mejor si es que tampoco escuchas al alcalde de Lima diciendo que en Lima no pasa nada, todo tranquilo, para que después diga que solo se refería a la plaza de armas.

Por último, lo más importante, no esperes que algo cambie porque no va a cambiar, al menos, definitivamente no hasta el 2026. En el camino, en la campaña electoral que se nos viene, escucharás: pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte para los delincuentes y tú, votante digno, te sentirás “mejor” y todo volverá a comenzar.