Señor

ERICK IRIARTE AHON

Presidente del Tribunal de ética 2024-2026

Consejo de la Prensa Peruana

Me dirijo a usted, por especial encargo de la Presidencia del Congreso y en mi condición de máxima autoridad administrativa del Parlamento Nacional, a fin de formular una queja contra el diario La República, por las siguientes consideraciones:

1) Con fecha miércoles 30 de octubre de 2024, el diario La República, en su edición impresa publicó en su portada el titular: "EL CONGRESO TOMA LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA".

2) La referida nota periodística fue desarrollada en la página 7, y en la misma no menciona en ningún extremo al Congreso de la República como órgano interviniente en el desarrollo de la elección de la Junta Nacional de Justicia.

3) El hecho por el cual el diario La República en el desarrollo de la noticia, no menciona al Congreso de la República se debe a que de conformidad al artículo 155 de la Constitución Política del Perú, el concurso público de méritos para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es llevado a cabo por una Comisión Especial conformada por: el defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas

4) Como se puede advertir, constitucionalmente el Congreso de la República no puede intervenir en la elección de la Junta Nacional de Justicia, y esto es de pleno conocimiento del medio periodístico quejado. Por ello, el titular "EL CONGRESO TOMA LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA" resulta siendo falso y tendencioso, buscando la desinformación de la ciudadanía y el desprestigio del Congreso de la República. (...)

6) En ese sentido, y de conformidad al segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución Política del Perú, solicitamos formalmente, a través de esta queja, que el diario La República, se rectifique de la publicación expuesta el miércoles 30 de octubre de 2024 "EL CONGRESO TOMA LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA", y proceda de la misma forma en su edición impresa, a desagraviar al Congreso de la República por la información periodística que nuestra institución considera falsa, maliciosa y tendenciosa; por cuanto el diario La República, sabiendo que constitucionalmente el Congreso de la República no puede intervenir en la elección de la JUnta Nacional de Justicia, promueve la desinformación de la ciudadanía, haciendo creer que sí intervino en la elección, incentivando que el pueblo tenga una imagen negativa de la institución que represento.

Lima, 7 de noviembre de 2024

Giovanni Forno Flórez, Oficial Mayor del Congreso de la República