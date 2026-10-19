Unas huellas dactilares en los soldados de arcilla del Ejército de Terracota muestran que mujeres y niños ayudaron a construirlo

El Ejército de Terracota es una colección de más de 8.000 figuras de arcilla a tamaño real que fueron enterradas junto al emperador Qin Shi Huang. Foto:

El Ejército de Terracota es una colección de más de 8.000 figuras de arcilla a tamaño real que fueron enterradas junto al emperador Qin Shi Huang. Foto:

El Ejército de Terracota, creado para acompañar al primer emperador de China en su mausoleo, no habría sido elaborado únicamente por hombres adultos. Un estudio publicado en el Journal of Cultural Heritage encontró huellas dactilares que apuntan a la participación de mujeres y niños en la fabricación de las figuras.

Investigadores del Museo del Sitio del Mausoleo de Xi’an y de la Universidad de Shandong analizaron 79 huellas conservadas en la arcilla de las figuras de la unidad T23, ubicada en el Foso 1. Esta sección contiene 227 figuras, cerca de una décima parte de las recuperadas en el foso. Las marcas aparecen principalmente en brazos, armaduras y cabezas, zonas que los artesanos debían sujetar, alisar o unir durante la elaboración.

Las huellas revelan una fuerza laboral diversa

Para determinar quiénes pudieron dejar esas marcas, los investigadores estudiaron la separación entre las líneas de las huellas. Esta distancia cambia con la edad y el sexo: los niños tienen líneas más juntas que se separan a medida que crecen, mientras que los hombres adultos suelen presentar una mayor separación que las mujeres adultas.

Vista aérea del antiguo Ejército de Terracota. Foto: TonyNojmanSK/Pexels

Sin embargo, diferenciar a una mujer adulta de un adolescente resulta complicado porque sus huellas pueden ser muy similares. Además, la arcilla utilizada en las figuras se redujo entre 2% y 12% durante el secado y la cocción, por lo que las marcas actuales son más pequeñas que las originales.

En lugar de intentar identificar individualmente cada huella, el equipo empleó un modelo estadístico que analizó el conjunto completo. El resultado estimó que 45% de las huellas correspondían a hombres adultos, alrededor de 33% a mujeres adultas y 22% a niños menores de 15 años.

La edad de 15 años fue tomada de textos legales de las dinastías Qin y Han, que establecían ese momento como el inicio de la responsabilidad penal, el trabajo obligatorio y el servicio militar. Según el modelo, el trabajador adulto típico era joven: alrededor de 20 años en los hombres y 18 en las mujeres.

Los registros históricos respaldan la presencia de mujeres y niños

Los investigadores advierten que estos porcentajes representan huellas y no necesariamente personas. Un trabajador pudo dejar numerosas marcas, mientras que otro pudo no dejar ninguna. Los artesanos especializados también podían borrar sus huellas al utilizar herramientas y alisar las superficies, mientras que aprendices y ayudantes dejaban más marcas.

La evidencia histórica coincide con esta posibilidad. El historiador Sima Qian mencionó entre los trabajadores a campesinos libres, artesanos, condenados, deudores y esclavos. Otros documentos registran a mujeres realizando trabajos de movimiento de tierra y mencionan a mujeres adultas, niñas y niños en talleres estatales.

En Zhengzhuang, cerca del muro del mausoleo, los arqueólogos encontraron además collares de hierro para el cuello y grilletes para las piernas, evidencia directa de que personas condenadas trabajaron en el lugar.

Los autores plantean que algunas tareas, como alisar superficies o pintar las figuras, podían requerir más paciencia que fuerza física, por lo que las mujeres pudieron participar en ellas. No obstante, aclaran que las huellas por sí solas no demuestran qué trabajo realizó cada persona.

El estudio analizó solo una pequeña parte del Foso 1, y la construcción del complejo se prolongó durante más de una década. Por ello, sus resultados podrían corresponder únicamente a una etapa o grupo de trabajadores. Los investigadores planean estudiar otros fosos y reunir huellas de poblaciones antiguas de China para mejorar sus comparaciones.