Cambio en requisitos de identificación del Seguro Social: fecha extendida y grupos exentos

El 3 de abril de 2025, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció cambios importantes en los requisitos de verificación de identidad para obtener beneficios como Medicare, Seguro Social y el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). La nueva fecha para la implementación de estas medidas será el 14 de abril, lo que otorga más tiempo a los solicitantes para cumplir con los procedimientos.

La SSA informó que retrasará los cambios en su servicio telefónico y suavizará en parte las recientes normativas sobre la verificación de identidad que habían suscitado inquietud. La iniciativa, que había sido promovida por la Casa Blanca, se llevará a cabo de forma más progresiva para minimizar las posibles dificultades para los beneficiarios más vulnerables.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para obtener el Seguro Social?

A partir del 14 de abril, los solicitantes deberán someterse a un proceso de verificación de identidad más estricto para obtener beneficios del Seguro Social. Esto implica que, en muchos casos, las personas deberán confirmar su identidad a través de una plataforma en línea o, en su defecto, mediante una cita presencial en las oficinas correspondientes.

Esta decisión se toma luego de que múltiples defensores de los derechos de los beneficiarios y exfuncionarios de la SSA manifestaran su preocupación por las posibles consecuencias negativas de estos cambios, que podrían privar a muchas personas del acceso a sus beneficios.

Nueva fecha y más cambios para tramitar el Seguro Social

El cambio en la fecha de implementación ha sido bien recibido por organizaciones que apoyan a los beneficiarios del Seguro Social, quienes habían expresado su preocupación por los plazos iniciales. La nueva fecha, el 14 de abril, brindará más tiempo para que las personas puedan adaptarse a los requisitos sin enfrentar dificultades adicionales.

Además, la SSA ha aclarado que los solicitantes de Medicare, discapacidad y SSI estarán exentos de la verificación presencial si no pueden completarla de manera electrónica. Esta flexibilidad busca garantizar que no se interrumpan los beneficios para quienes no tienen acceso a la tecnología necesaria para cumplir con los nuevos requisitos.