Tras mostrar una notable mejoría en su salud, el papa Francisco hará su primera aparición pública este domingo 23 de marzo, luego de haber permanecido más de un mes hospitalizado. Según anunció el Vaticano, el sumo pontífice saludará e impartirá su bendición desde la ventana del hospital Gemelli de Roma, al que fue ingresado el pasado 14 de febrero por complicaciones respiratorias.

De esta manera, el papa Francisco retomará su habitual oración semanal del ángelus, que solía realizar desde la ventana del Palacio Apostólico, con vista a la plaza de San Pedro, y que reunía a cientos de fieles de todo el mundo.

Mejora la salud del papa Francisco

De acuerdo con los últimos reportes médicos difundidos por el Vaticano, la salud del papa Francisco ha mostrado una notoria mejoría en las últimas semanas. Según informaron, desde el miércoles pasado ya no fue necesario que utilizara una máscara de oxígeno.

Además de haberse suspendido la ventilación mecánica no invasiva y reducido la necesidad de oxigenoterapia de alto flujo, el papa también ha mostrado progreso en la fisioterapia motora y respiratoria. No obstante, aún requiere atención médica, pues su neumonía no ha sido erradicada y solo se encuentra “bajo control”.

Incertidumbre por Semana Santa en el Vaticano

El estado de salud del papa Francisco ha generado incertidumbre sobre su participación en las celebraciones de Semana Santa, uno de los momentos más importantes del calendario cristiano. Aunque ha aparecido en público tras hospitalizaciones anteriores, su recuperación actual en el hospital Gemelli deja en duda si podrá presidir los actos religiosos.

El Vaticano aún no ha tomado una decisión sobre su presencia en los eventos litúrgicos, ya que Francisco, propenso a problemas respiratorios, sigue bajo observación médica. Tampoco se ha confirmado la fecha de su alta hospitalaria.