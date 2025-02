Elon Musk respondió a la apuesta de llevar humanos a Marte en 2028 de magnate mexicano Carlos Slim

La reciente controversia protagonizada por Carlos Slim y Elon Musk ha captado la atención tanto del mundo empresarial como de los usuarios en redes sociales. El magnate mexicano lanzó una provocación directa al fundador de SpaceX al expresar su desconfianza sobre la posibilidad de que Musk logre enviar seres humanos a Marte y traerlos de vuelta antes del año 2028. Como era de esperarse, el empresario sudafricano respondió con su habitual tono irónico, avivando aún más el debate.

Si bien las apuestas suelen estar asociadas a eventos deportivos, juegos de azar y otras actividades con desenlaces inciertos, en ocasiones también se utilizan como desafíos públicos para manifestar dudas sobre la viabilidad de determinados proyectos. Este fue precisamente el caso de Carlos Slim, quien puso en entredicho el ambicioso plan de exploración espacial de Musk, dejando entrever su escepticismo respecto a la capacidad tecnológica y logística de SpaceX para cumplir con su meta en los plazos estipulados.

El desafío de Carlos Slim a Elon Musk

Durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad de México el pasado 10 de febrero, Carlos Slim expresó su escepticismo sobre la viabilidad del proyecto interplanetario impulsado por Elon Musk. Con un tono retador, el empresario afirmó:

"Él (Elon Musk) asegura que para el año 2028 se logrará enviar personas a Marte y traerlas de regreso. Le apuesto a que eso no sucederá", declaró.

Carlos Slim dijo no conocer personalmente a Elon Musk. Foto: difusión

¿Cuál fue la apuesta que hizo Carlos Slim a Musk?

Si bien podría pensarse que una apuesta entre multimillonarios implicaría sumas considerables de dinero o recursos valiosos para el ganador, el empresario mexicano Carlos Slim ha propuesto un monto simbólico. En caso de que Elon Musk logre su objetivo con SpaceX de llevar humanos a Marte en 2028, Slim estaría dispuesto a enviarle un solo dólar estadounidense.

Sin embargo, este no sería un billete cualquiera, pues el magnate mexicano se comprometería a escribir personalmente un mensaje en el que reconocería su error y validaría la capacidad de gestión de Musk. "Le apuesto un dólar, pero con la condición de que incluya la frase ‘me equivoqué, tenías razón’. Y si lo consigue en 2028, se lo entrego. Si es en 2030, le doy dos dólares", expresó Slim durante su conferencia de prensa.

¿Cuál fue la respuesta de Elon Musk a magante mexicano?

El empresario sudafricano y actual integrante del gobierno de Estados Unidos no tardó en responder al desafío planteado por Carlos Slim Helú. Sin embargo, en esta ocasión optó por una reacción discreta y cargada de ironía, publicando en su cuenta oficial de 'X' un video acompañado de la frase: “Welcome to Mars” (Bienvenidos a Marte).

El material compartido por Musk muestra una animación de una ciudad futurista, aparentemente ubicada en Marte, lo que sugiere su firme convicción de que los objetivos de SpaceX son alcanzables.

La primera misión no tripulada, programada por Musk para 2028, tiene como propósito transportar carga e instalar infraestructura clave que permitirá el desarrollo de futuras expediciones tripuladas. Según el empresario, esta fase inicial será determinante para asegurar la llegada de los primeros colonos al planeta rojo en 2030.

En enero pasado, Musk compartió en su cuenta de 'X' una publicación sobre Carlos Slim. Foto: difusión

¿Existe una rivalidad entre Elon Musk y Carlos Slim?

Durante la misma conferencia de prensa, Carlos Slim mencionó que no conoce personalmente a Elon Musk. Sin embargo, su apuesta en forma de desafío podría interpretarse como una respuesta indirecta a los recientes comentarios del empresario sudafricano en redes sociales.

El pasado 23 de enero, Musk compartió en su cuenta de 'X' una publicación del medio digital 'Wall Street Mav', en la que se acusaba a Slim de haber construido su fortuna a través de conexiones con el crimen organizado.

El mensaje publicado afirmaba: "Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en 'The New York Times'. También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida". Musk compartió el post sin agregar palabras, pero reaccionó con un emoji,