Existen países que poseen equipos nacionales de fútbol que participan en encuentros internacionales; sin embargo, no están registrados oficialmente por la entidad más importante del deporte, la FIFA, lo que implica que no son reconocidos como selecciones oficiales. Esto los excluye de ciertas competiciones y del sistema oficial del fútbol internacional, limitando su alcance y representatividad en el panorama global del ‘deporte rey’. Entre la lista destaca la Ciudad del Vaticano y el A. S. Mónaco.

A. S. Mónaco sueña con la 'Orejona' y disputar la Ligue 1 al PSG.

¿Cuáles son los países que no tienen una selección de fútbol reconocida por la FIFA?

Países de Europa y de Oceanía conforman esta lista, dado que no cuentan con una selección de fútbol oficial. Incluso, hay uno que ha sido creado recién en 2023. A continuación, conoce a cada uno:

Ciudad del Vaticano: también ubicado en Europa y considerado el país más pequeño en el mundo. Creada en 1994.

Mónaco: ubicado en Europa, cerca de Francia. Cuenta con el A. S. Mónaco, conjunto que compite en la presente temporada de la UEFA Champions League y Ligue 1. Este país se inventó en 1982.

República de Palau: conocido como Palaos. Se encuentra en Oceanía y existe desde 1987. Solo participó en tres ediciones de los Juegos de la Micronesia.

Tuvalu: surgió en 1979. Participó en varias ediciones de los Juegos del Pacífico y es miembro asociado de la OFC.

Kiribati: conformada por una gran cantidad de islas. Esta nación surge en 1979.

Nauru: no cuenta con selección nacional, ni liga propia. En el pasado hubo equipos no oficiales.

Islas Salomón: no cuenta con equipo nacional masculino.

Islas Marshall: la más 'joven' en la lista, ya que fue creada en el 2023.

Micronesia: forma parte del continente oceánico y se fundó en 1999. No es miembro de la OFC, y solo disputó los Juegos del Pacífico Sur 2003 y la Copa Micronesia 1999.

Selección de fútbol de Micronesia. Foto: Billiken.

¿Por qué estas selecciones nacionales no son reconocidas oficialmente por la FIFA?

La razón principal por la cual estas selecciones nacionales no son reconocidas por la FIFA radica en la ausencia de una liga de fútbol profesional en sus territorios. La limitada población de estos países dificulta significativamente la posibilidad de establecer y sostener un campeonato nacional propio. Sin embargo, existen excepciones, como el caso de Mónaco, cuyo club homónimo compite en la Ligue 1.

A pesar de no contar con el reconocimiento oficial de la FIFA, esto no impide que dichos países disfruten del fútbol y participen en competiciones alternativas. Por ejemplo, selecciones como Kiribati y Tuvalu están asociadas a la Confederación de Fútbol de Oceanía y participan en torneos no afiliados a la FIFA, como los Juegos del Pacífico.