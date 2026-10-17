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Vicepresidente de EE.UU. reconoce que agentes del ICE cometen errores: "A veces hay quienes realmente se equivocan"

Vance defendió a los agentes del ICE, asegurando que buscan proteger al país, aunque también admitió que hay quienes incumplen sus responsabilidades.

Vicepresidente de EE.UU. reconoce que agentes del ICE cometen errores.
Vicepresidente de EE.UU. reconoce que agentes del ICE cometen errores. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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La mano derecha de Donald Trump y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, admitió que agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cometen errores y que el gobierno estadounidense tiene la responsabilidad de investigar y actuar cuando ocurren conductas indebidas.

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Cabe mencionar que sus declaraciones llegan en medio de las críticas contra el ICE por el uso de la fuerza durante sus operativos migratorios y por los incidentes que han dejado personas muertas.

Vicepresidente de EE. UU. admite que agentes del ICE cometen errores

Durante un foro ciudadano con Tony Dokoupil, quien es presentador de CBS Evening News, la autoridad no dudó en defender a los agentes migratorios y además, aseguró que ellos solo buscan proteger al país, pero pese a ello, admitió que algunos no cumplen adecuadamente con sus responsabilidades.

"La mayoría son personas increíbles, patriotas que quieren proteger bien a su país. A veces hay quienes cometen errores. A veces hay quienes realmente se equivocan", afirmó Vance. Asimismo, agregó que el gobierno estadounidense tiene la obligación de investigar y procesar a quienes cometan faltas.

Vance defiende a agentes del ICE pese a cuestionamientos

El entrevistador también presionó a Vance para que revelara cuáles son los errores más graves relacionados con las operaciones migratorias; sin embargo, el vicepresidente evitó mencionar cuáles fueron los incidentes específicos pero insistió en que la administración ha tomado medidas cuando se denuncian estas conductas indebidas.

"No siempre divulgamos esos casos", explicó Vance y también destacó que estas personas deben ser juzgadas a través de procedimientos legales y procesos de investigación ordinarios.

Como mencionamos, las declaraciones de Vance se producen mientras los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están siendo juzgados por sus prácticas de uso de la fuerza.

Entre los casos más graves que se han reportado aparecen las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que recibieron disparos de agentes federales durante las protestas contra las operaciones migratorias en Minnesota a inicios de 2026.

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