“La magia es humana y se encuentra en todas partes”

Redacción LR

Fue invitada a participar en la búsqueda del Fokker con los jugadores de Alianza Lima en 1987. Indicó con exactitud dónde se hallaba el cadáver de Ciro Castillo. Coty Zapata es una vidente que sigue con una tradición de siete generaciones. Incrédulo al principio, Coty sacó datos míos sin habérselos confiado.

¿Cuándo fue el punto de partida para esta vocación?

Todo sucede por familia. Soy la séptima de siete generaciones que tienen el don todo este tiempo.

¿Querías seguir con ese legado?

Actúe yo o no actúe yo, todo esto va a continuar porque es una tradición humana.

¿Qué estás viendo de mí?

Lo que te puedo decir es que eres muy sensible y cubres esa sensibilidad con un montón de capas.

¿Cuál es el truco para adivinar aspectos de otras personas?

No hay nada oculto. La magia es humana y se encuentra en todo sitio, porque la magia es con todo. La causalidad se encuentra con la acción y es donde funciona la magia. No hay que explicar muchas cosas.

¿Qué piensas de quiénes no creen en los videntes?

La gente cree o no cree. O quiere experimentar a ver qué pasa, qué le dicen. Tiene curiosidad y yo no me hago problema. Creo en lo mío y lo doy.

¿Todos deberían hacer estas consultas?

Te puedo hablar desde mi propia experiencia y por tratar a diferentes personas. Podría decirte que he tratado personas desde el penal de San Juan de Lurigancho, hasta el manicomio.

¿Qué esperas de los clientes?

Que vengan con toda confianza del mundo y que tú te quites las ideas políticas que tienes, te preocupas mucho por lo que sucede en el mundo, mira que tienes una parte romántica muy bonita. ¿Es cierto que tu nacimiento fue todo un suceso?

Nací en un ambiente esotérico. Nací de una mujer de casi sesenta años que toda la vida había deseado tener una mujer. Mi madre estaba separada de mi padre, se reconcilian y aparezco.

¿Así debía ser?

Estaba previsto para mi familia, pero no para mi madre. Me da a luz a los seis meses, toda una serie de cosas sucedieron que me marcaron y me hicieron creer aún más.

¿Lo consideras un trabajo?

La palabra trabajo tiene origen en el carajo, que era un palo largo que estaba en la parte alta de los barcos y a donde mandaban a todos para castigarlos. Y decían, ah no, este se va al carajo. Entonces yo no me voy al carajo, sino me voy a mi labor, hago mi faena. Es parte de mi vida y de mis cosas, lo hago con alegría. ❖