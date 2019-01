“Es un sueño... Para mí, el maquillaje es un arte”

Redacción LR

Definitivamente, la vida no tendría sentido si es que una persona no tuviese sueños y metas que cumplir. Más aún sabiendo que todo aquel que persevera, triunfa. Eso es lo que ha impulsado a Ysell Susaníbar Puquio, una joven empresaria de 23 años, a encabezar su propio negocio, del que nos comenta que "llegó por casualidad".

Ysell MakeUp es un studio de maquillaje, en donde aprender a resaltar la belleza de una persona nunca fue tan fácil. Con poco más de dos años de fundación, hoy se ha convertido en uno de los principales talleres en donde cualquier persona, sea hombre o mujer, puede conocer más sobre el arte del maquillaje profesional.

¿Hace cuánto fue que descubriste el mundo de la belleza, del maquillaje?

Fue hace casi ya tres años, cuando aún yo estudiaba y trabajaba. En una ocasión me llaman para ser modelo en un studio de maquillaje donde dictan clases, y empecé a entender y descubrir la variedad de productos y técnicas. Me dio curiosidad, me entretenía muchísimo.

¿Cuándo fue que tuviste una visión para abrir un negocio en ese rubro?

En un primer momento lo vi interesante. Al acudir de manera continua a las clases como modelo, le prestaba interés a la forma de trabajar y decidí juntar dinero para estudiar maquillaje. LLegué de pura casualidad y me terminó gustando.

¿Con qué empezaste?

Cuando yo empecé, solo daba unos tips para maquillaje. Como todo negocio, me inicié comprando el primer escritorio, el primer espejo. Además del local que, en un principio, mi familia sí me ayudó con eso. Yo siempre tuve las cosas claras, si uno estudia muy a fondo, trabaja como tiene que ser, le dedicas el tiempo necesario, llega a prosperar. Es cuestión de disciplina.

¿Qué significa hoy en día el maquillaje para tu vida?

Es un sueño. Yo jamás en la vida imaginé involucrarme tanto en el mundo del maquillaje y la belleza. Para mí, el maquillaje es un arte. Mi familia identificó el interés que yo tenía por este trabajo.

¿Qué importancia tiene el maquillaje para una mujer?

Todo es cuestión de personalidad. El maquillaje resalta la belleza. Mientras menos maquillaje utilices, mejor. No hay nada más lindo. Siempre recomiendo eso.

En el Perú existen casos de machismo, incluso a veces porque una chica se maquilla. ¿Qué opinas sobre eso?

El hecho de que un hombre cuestione porque alguien se maquilla o se arregla no tiene sentido. Si uno se siente bien, feliz, está bien. Nadie tiene por qué juzgarlo. La mentalidad de cada persona es diferente, pero no se puede tolerar un pensamiento cerrado, machista, egoísta.

¿Tienes alguna anécdota respecto a eso?

Me ha tocado enseñar a chicas cuyas parejas piensan que las clases de automaquillaje son una pérdida de tiempo. Incluso una vez me habló un chico que quería aprender a maquillar, a escondidas de sus padres. Cuando se enteraron, se opusieron. A la persona, sea hombre o mujer, que sienta ese arte, no se le debe cortar las alas.

¿Alguna reflexión que tengas?

No solamente saber maquillaje se basa en un protocolo de cómo tiene una persona que pintarse el rostro, sino para mantener la belleza, una piel hidratada. Menos maquilla, termina siendo más. ❧