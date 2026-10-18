➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este domingo 18 de octubre?
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 17 de octubre? Revisa el horóscopo de este sábado del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo HOY, domingo 18 de octubre?
- Aries: Un ser querido intentará que reflexiones sobre la postura que estás tomando frente a los problemas que afronta un familiar. No puedes juzgar sin conocer los detalles. Sé más cercano y empático.
- Tauro: Llegan las soluciones que esperabas a ese problema que pensaste jamás resolverías. No permitas que el pesimismo te haga obviar esta oportunidad y tómala. Confía en quienes desean ayudarte.
- Géminis: En una reunión social escucharás a alguien hablar mal de una persona que no estará presente, pero que aprecias y respetas mucho. Por tu intervención se disculpará, e incluso se retractará.
- Cáncer: Aprovecharás la tarde para realizar algunas compras. No te confíes en la estabilidad de tus recursos y trata de establecer un límite, o de lo contrario gastarás en exceso y luego lo lamentarías.
- Leo: No te resientas con ese familiar que intenta acercarse para invitarte a salir o cenar. Hará mucho por limar asperezas contigo y solo falta que también perdones y sanes ese lazo tan importante.
- Virgo: Tu ciclo en ese espacio o lugar ha terminado. Sabes que necesitas de un cambio, pero aún no tienes totalmente definido el destino. Espera, no te precipites. En poco tiempo hallarás la dirección.
- Libra: Esa persona es intensa, pero muy inestable en lo emocional. Comprobarás este comportamiento y decidirás alejarte para poder meditar y tomar la decisión que más te convenga.
- Escorpio: Se han resuelto los problemas familiares que te habían quitado tranquilidad. Hoy tendrás una sensación de calma que disfrutarás. En el amor, esa persona se acercará. No pongas barreras.
- Sagitario: No busques a esa persona si aún no has sanado tus heridas. Es posible que digas cosas que compliquen más la situación. El tiempo tiene que pasar para que ambas partes puedan recapacitar.
- Capricornio: Las horas pasarán muy rápido y tienes mucho pendiente por avanzar. No pierdas tiempo y organiza todas tus actividades. En el amor, esa persona vuelve a comunicarse. Ve con calma.
- Acuario: Tienes muchas cosas por avanzar y algunas de ellas requerirán desplazamientos a distintos lugares. Habrá cierto grado de estrés, pero al finalizar el día habrá satisfacción por los resultados.
- Piscis: Has gastado mucho dinero a lo largo de la semana. Es posible que pospongas compras que habías previsto debido a este desajuste. En el amor, no seas indiferente con quien espera una respuesta.