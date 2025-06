Duro golpe contra ICE en EEUU: inmigrantes podrán usar este incuestionable derecho si rompen el vidrio de tu auto, según abogado

Los niveles de control de migratorio se vuelve más intenso dentro de Estados Unidos, ello ha permitido darle a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) un poder más amplio proveniente desde el presidente Donald Trump.

Entonces, este contexto pone en alerta a inmigrantes en el país, quienes a veces, por temor o desconocimiento, no saben afrontar situaciones específicas o respetar sus derechos durante algunas intervenciones o intentos de arrestos por parte de la entidad federal.

¿Cuál es el importante derecho de los inmigrantes que puede usar ante el ICE?

Ante este panorama, Aníbal Romero, un abogado especializado en inmigración, informó a sus seguidores en TikTok sobre un derecho fundamental que pueden tener los inmigrantes ante el ICE. La situación nombrada fue si un agente irrumpe un auto rompiendo el vidrio, la otra persona tiene derecho a guardar absoluto silencio.

La razón de ello consiste en que los indocumentados no tienen la obligación de contar algo que podría meterlo en problemas. No obstante, el abogado detalló que permanecer en silencio no implica una admisión de culpabilidad o falta de documentos, ya que sería un tipo de protección.

¿Qué comentó el abogado sobre las políticas migratorias de Donald Trump?

El abogado Romero dio a conocer sus preocupaciones por el impacto visualizado en contras de inmigrantes en el país. Para él, estos tiempos han sido tratados como una especie de "guerra" contra los indocumentados y consideró que los próximos años se podrían volver más complicados.

Por lo tanto, Romero incitó a toda la comunidad inmigrante a unirse en estos momentos tan complicados y emplear la inmigración como un arma de defensa ante cualquier tipo de riesgo.