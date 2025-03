Nueva ley de tránsito en Nueva York: multas automáticas para conductores que infrinjan esta norma de circulación

El avance de la tecnología en el ámbito vial sigue transformando las ciudades de Estados Unidos, y Nueva York no es la excepción. En un esfuerzo por reducir la congestión y mejorar la seguridad, la urbe evalúa la posibilidad de instalar un sistema de cámaras automatizadas para sancionar a quienes incumplan las normativas de tráfico.

Este proyecto, impulsado por legisladores estatales, busca erradicar una infracción recurrente: el estacionamiento en doble fila. Para ello, se contempla una inversión millonaria que permitirá la colocación de más de 150 dispositivos de vigilancia en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

PUEDES VER: Conductores de California podrían recibir multas por más de 60 dólares por incumplir esta ley de estacionamiento

¿Qué infracción de tránsito en Nueva York podría ser sancionada automáticamente?

El estacionamiento en doble fila es una problemática frecuente en las calles de Nueva York. Este comportamiento, además de generar embotellamientos, pone en riesgo a peatones, ciclistas y otros conductores. Las autoridades locales identificaron esta infracción como un obstáculo clave en la movilidad urbana y buscan erradicarla mediante el uso de tecnología avanzada.

El asambleísta estatal Steven Raga propuso este sistema con la intención de reforzar el cumplimiento de las leyes de tránsito. La inversión inicial sería de aproximadamente 35 millones de dólares, lo que permitiría la instalación de 150 cámaras en zonas estratégicas. Estos dispositivos estarían diseñados para capturar las matrículas de los vehículos infractores y emitir multas automáticamente a los propietarios.

El proyecto también responde a la ineficacia del actual sistema de denuncias 311, mediante el cual los ciudadanos pueden reportar infracciones. Un informe del Departamento de Investigación, reveló que el Departamento de Policía de Nueva York suele ignorar estos reportes, especialmente aquellos relacionados con el uso indebido de permisos de estacionamiento. La implementación de cámaras automatizadas podría agilizar este proceso y garantizar que las sanciones se apliquen de manera efectiva.

¿Cuál sería el rango de las multas por estacionar en doble fila bajo el nuevo sistema propuesto en Nueva York?

El monto de las sanciones varía dependiendo de la frecuencia de la infracción. Según el proyecto, las multas comenzarían en US$50 para los conductores que cometan la falta por primera vez. Sin embargo, los reincidentes podrían enfrentar sanciones de hasta US$250. Esta medida pretende desalentar la práctica y mejorar la movilidad en una de las ciudades con mayor tráfico en Estados Unidos.

Nueva York no es la primera ciudad en recurrir a la automatización de multas para hacer cumplir las normativas de tránsito. En otras zonas de Estados Unidos, como San Francisco y Washington D. C., existen sistemas similares que han demostrado ser efectivos en la reducción de infracciones. No obstante, cada ciudad enfrenta sus propios desafíos en la implementación de este tipo de tecnología.

El gobierno local aún debe evaluar la viabilidad del proyecto antes de su aprobación definitiva. En las próximas semanas, se espera que las autoridades realicen consultas con diferentes sectores de la sociedad para determinar si la medida es la mejor opción para mejorar la movilidad y el orden en las calles de la Gran Manzana.