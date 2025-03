Shaquille O’Neal, reconocido por su imponente presencia en la cancha de baloncesto, ha logrado amasar una fortuna multimillonaria gracias a sus astutas inversiones fuera de los reflectores deportivos. Aunque muchos lo recuerdan por su éxito en la NBA, su habilidad para generar ingresos ha sido igualmente impresionante en el mundo de los negocios.

El exjugador de los Lakers ha revelado que su crecimiento financiero está basado en los principios de inversión que aprendió de Jeff Bezos, fundador de Amazon. O’Neal adoptó una estrategia que no solo se centraba en diversificar, sino también en pensar a largo plazo, un enfoque que lo ha llevado a multiplicar su riqueza en los últimos años.

¿Cómo cuadruplicó su fortuna Shaquille O’Neal con la estrategia de Jeff Bezos?

Shaquille O’Neal explica que, al igual que Jeff Bezos, adoptó un enfoque disciplinado hacia la inversión. En lugar de centrarse exclusivamente en el corto plazo, diversificó sus activos en diferentes industrias, incluyendo tecnología, bienes raíces y servicios financieros. El exjugador reconoce que, aunque su carrera en la NBA le dio acceso a grandes sumas de dinero, fue su mentalidad de inversionista la que lo ayudó a asegurar su futuro.

Uno de los aspectos clave que O’Neal destaca es la paciencia. Siguiendo la filosofía de Bezos, que enfatiza la importancia de reinvertir y esperar el crecimiento, O’Neal invirtió en empresas emergentes con un gran potencial, sabiendo que la paciencia y la visión a largo plazo serían esenciales para multiplicar su fortuna. De esta manera, Shaquille O’Neal ha logrado cuadruplicar su patrimonio neto, con un retorno significativo de sus inversiones

¿Cuál es la estrategia de Jeff Bezos?

La estrategia de inversión de Jeff Bezos, conocida por su enfoque a largo plazo y su visión futurista, ha sido una fuente de inspiración para muchos emprendedores y figuras públicas, como Shaquille O’Neal. Bezos ha enfatizado constantemente la importancia de pensar en el futuro y no centrarse únicamente en las ganancias inmediatas. En su caso, esto significó reinvertir grandes sumas de dinero en proyectos que pudieran tener un impacto global, como la expansión de Amazon y sus otras iniciativas.

Una de las tácticas más relevantes es la diversificación de las inversiones. Bezos no se limitó a un solo sector, sino que ha explorado desde la exploración espacial con Blue Origin hasta los medios de comunicación con The Washington Post. O’Neal ha seguido este ejemplo, invirtiendo en una amplia gama de negocios que no solo le permiten generar ingresos, sino que también lo mantienen involucrado en sectores innovadores y en crecimiento.