Elon Musk señala que no está interesado en comprar TikTok: "No he hecho ninguna oferta"

Elon Musk afirmó no tener planes en mente, sí se adueña de TikTok. Foto: CNN

En los últimos meses, la incertidumbre sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos ha provocado diversas especulaciones, incluyendo la posibilidad de que Elon Musk intentara adquirir la popular plataforma de videos cortos. Sin embargo, el empresario ha sido categórico al negar cualquier intención de compra, asegurando que no tiene ningún interés en añadir TikTok a su lista de inversiones.

El dueño de Twitter (ahora X), Tesla y SpaceX afirmó, en una reciente entrevista en una conferencia realizada en Alemania, que jamás consideró realizar una oferta por TikTok. “No he hecho ninguna oferta y no tengo planes sobre qué haría si tuviera TikTok”, declaró Musk durante un evento en Alemania. Su comentario llega en un momento en el que la plataforma de origen chino enfrenta crecientes presiones en Estados Unidos, con amenazas de prohibición y una posible venta forzada impulsada por el gobierno de Joe Biden.

¿Elon Musk estaba realmente interesado en adueñarse de TikTok?

Los rumores sobre la posible compra de TikTok por parte de Elon Musk surgieron en medio de los conflictos regulatorios que enfrenta la aplicación en territorio estadounidense. Legisladores de ambos partidos han expresado preocupaciones sobre la influencia del gobierno chino en la compañía ByteDance, la empresa matriz de TikTok, lo que ha llevado a debates sobre la seguridad de los datos de los usuarios y el control que China podría ejercer sobre la plataforma.

A raíz de estas controversias, la administración de Biden ha considerado obligar a ByteDance a vender TikTok a una empresa estadounidense o enfrentar una prohibición total. Fue en este contexto que algunos analistas sugirieron que Musk, con su historial de adquisiciones arriesgadas como la de Twitter, podría estar interesado en intervenir en el futuro de la aplicación.

Sin embargo, Musk ha sido claro al rechazar cualquier vinculación con esta posible compra. El multimillonario incluso ha expresado que no usa TikTok ni considera que su adquisición tenga sentido dentro de su estrategia empresarial. El rechazo de Musk a la compra de TikTok ha sido respaldado por la propia ByteDance, que calificó las especulaciones sobre una posible adquisición como "pura ficción".

¿Por qué Elon Musk descarta la compra de TikTok en Estados Unidos?

El modelo de negocio de TikTok se basa en algoritmos sofisticados de recomendación que priorizan la interacción y el tiempo de permanencia en la aplicación. Musk, por su parte, en sus redes sociales, ha expresado su descontento hacia este tipo de algoritmos, sugiriendo que pueden influir en observar publicaciones tóxicas.

Otro factor clave es la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. La compra de TikTok por parte de una empresa estadounidense implicaría la transferencia de datos de millones de usuarios, lo que podría generar conflictos adicionales con el gobierno chino. Musk, quien mantiene relaciones comerciales con China a través de Tesla, probablemente evita involucrarse en un problema que podría afectar sus operaciones en ese país.

Por otro lado, la propia estructura de TikTok podría no encajar en la visión empresarial de Musk. Mientras que con Twitter ha intentado transformar la red social en una plataforma multifuncional con pagos, mensajería cifrada y suscripciones, TikTok se basa en contenido visual y entretenimiento masivo, un ámbito en el que Musk no ha mostrado particular interés.