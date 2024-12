Donald Trump se opone a la participación de EE. UU. en el conflicto de Siria: “No es nuestra guerra”

Donald Trump señaló que Estados Unidos no debe meterse en el conflicto sirio, calificándolo de un "problema ajeno". Foto: composición LR/NBC News/AFP

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su rechazo a cualquier tipo de intervención estadounidense en el conflicto en Siria, argumentando que no representa un interés estratégico para el país.

Por medio de su red social, Truth Social, el magnate republicano publicó un mensaje, poco después de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a París para la reinauguración de la catedral de Notre-Dame.

Donald Trump se opone a la intervención estadounidense en Siria

Trump publicó un mensaje en su red social, en momentos en los que crece la presión de los rebeldes sobre la dictadura de Bashar al Assad.

"Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos NO DEBERÍA TENER NADA QUE VER CON ELLO. ESTA NO ES NUESTRA GUERRA. DEJEN QUE SE DESARROLLE. ¡NO SE INVOLUCREN!", declaró el presidente electo.

Como se sabe, el sábado 7 de diciembre, el jefe de los rebeldes sirios llamó a sus combatientes a prepararse para tomar el control de la capital: "Damasco los espera", afirmó Ahmed al-Sharaa, enviado por Telegram a los combatientes rebeldes.

En las últimas semanas, los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes se han intensificado cerca de Damasco, la capital siria. Al-Sharaa, líder rebelde y figura prominente en esta ofensiva, ha llamado a sus tropas a "prepararse para la victoria final". Este movimiento representa un desafío directo al régimen de Assad, que enfrenta crecientes presiones tanto internas como externas.

En una entrevista al medio estadounidense CNN, al-Sharaa, cuyo nombre real es, Abu Mohammed al-Jolani, declaró que el principal objetivo es el derrocamiento del régimen de Bashar al-Ásad.

"Cuando hablamos de objetivos, la finalidad de la revolución sigue siendo derrocar a este régimen. Tenemos derecho a usar todos los medios disponibles para alcanzar la meta", señaló.

Rebeldes sirios preparan la ofensiva a Damasco para el derrocamiento del régimen de al Assad. Foto: AFP

Preocupación internacional y el papel de Estados Unidos en el conflicto sirio

Las palabras de Donald Trump han generado diversas reacciones en el ámbito internacional. Mientras algunos aliados occidentales respaldan su postura, otros expresan preocupaciones sobre las implicaciones de una política no intervencionista.

Países como Francia y Reino Unido han reiterado la importancia de una solución diplomática al conflicto, aunque reconocen las dificultades de mediar en un escenario tan fragmentado.

Países occidentales han calificado como dictadura el régimen de Bashar al Assad en Siria. Foto: AFP.

Rusia, por su parte, ha mantenido su apoyo incondicional al régimen de Assad, proporcionando recursos militares y estratégicos. Este respaldo podría intensificarse si la influencia occidental disminuye en la región. Irán, otro aliado clave del gobierno sirio, continúa fortaleciendo su presencia en Siria, lo que preocupa a países vecinos como Israel, que han advertido sobre el aumento de las tensiones en sus fronteras.

Las declaraciones de Trump reflejan un cambio en la visión de algunos sectores políticos en Estados Unidos sobre el papel del país en conflictos internacionales. Durante su primer mandato, Trump promovió la idea de "América primero", priorizando asuntos internos sobre compromisos externos.

“Nos hemos convertido en los policías del mundo, y eso debe terminar”, dijo Trump durante su mandato. Esta filosofía parece mantenerse en sus recientes comentarios sobre Siria.