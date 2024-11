Cuidado con tu Green Card: esto es lo que podría sucederte si venció tu residencia y no la renovaste en EE. UU.

La Green Card (tarjeta de residente permanente) es uno de los documentos más importantes para los inmigrantes en Estados Unidos, ya que otorga el estatus de residente legal permanente. Sin embargo, es crucial entender que, aunque la Green Card no tiene una fecha de expiración para el estatus de residencia, la tarjeta misma tiene un período de validez limitado (generalmente 10 años). Cuando esta tarjeta expira, si no se toma acción, pueden surgir serias consecuencias legales para el titular.

The Green Card offers numerous benefits, including the ability to sponsor family members for immigration and the right to vote in certain local elections. Photo: Freepik