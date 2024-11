Licencia de conducir para inmigrantes en Illinois 2024: este es el nuevo horario y fecha para el trámite en Estados Unidos

Obtener una licencia de conducir es un paso crucial para integrarse completamente en una comunidad y acceder a oportunidades laborales en Estados Unidos. Si resides en Illinois y eres un inmigrante indocumentado, probablemente te estés preguntando cómo este nuevo cambio afectará tu horario.

¿Qué documentos se necesitan para comenzar el proceso? ¿Dónde se puede obtener la licencia de conducir en USA? ¿Qué beneficios ofrece esta nueva licencia? En este artículo, responderemos a estas preguntas y te proporcionaremos una guía completa para obtener este documento estadounidense de manera sencilla y segura.

¿Cuál es el nuevo horario oficial para el trámite de la licencia de conducir en Illinois 2024?

A partir del 23 de septiembre, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Illinois en Estados Unidos implementará cambios significativos en el proceso para obtener una licencia de conducir. El Secretario de Estado, Alexi Giannoulias, anunció que las oficinas del DMV abrirán media hora antes, de lunes a viernes, de 7.30 a. m. a 5.00 p. m., y los sábados de 7.30 a. m. al mediodía. Este ajuste responde a la necesidad de atender mejor la creciente demanda de los usuarios en las mañanas.

Las oficinas del DMV que brindan servicios a personas mayores en localidades como Addison, Bridgeview, Calumet Park, Evanston y Westchester estarán abiertas de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Por otro lado, la oficina de Roscoe Express atenderá de miércoles a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que la oficina de Orland Township operará de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La licencia de conducir es utilizado desde el 1 de julio de 2024 como documento de identificación para migrantes. Foto: Univisión.

¿Cómo los indocumentados en Estados Unidos pueden obtener su licencia de conducir en Illinois?

En Illinois, los inmigrantes indocumentados ahora pueden obtener una licencia de conducir estandarizada gracias a la ley HB 3882, promulgada por el gobernador JB Pritzker en junio de 2023. Esta ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2024, reemplaza el permiso conocido como TVDL, que solo era válido para quienes tenían entrada legal y temporal a Estados Unidos, pero no eran elegibles para un número de Seguro Social.

Para obtener esta licencia, los solicitantes deben cumplir varios requisitos, como:

Aprobar un examen de manejo.

Tener un seguro de vehículo válido.

Presentar documentos de identificación y demostrar residencia en Illinois durante al menos un año.

Deben demostrar que no son elegibles para un número de Seguro Social y proporcionar una dirección de residencia actual.

Los exámenes de vista, escritos y prácticos son obligatorios para demostrar la aptitud para conducir.

Pagar el trámite de la licencia para conducir.

¿Cuánto cuesta obtener la licencia de conducir en Illinois para inmigrantes en EE.UU.?

El proceso de solicitud incluye programar una cita en línea o por teléfono a través del sitio web de la Secretaría de Estado de Illinois o llamando al número designado. Los costos de la licencia varían según la edad del solicitante, con tarifas específicas para diferentes grupos de edad. Por ejemplo, la licencia básica cuesta US$30, mientras que para personas de 18 a 20 años cuesta US$5.

En un esfuerzo por modernizar y mejorar la experiencia del cliente, el DMV de Illinois ha comenzado a aceptar métodos de pago sin contacto, como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. Esta iniciativa busca facilitar los trámites y reducir el tiempo de espera, ofreciendo a los usuarios opciones de pago más convenientes y seguras.