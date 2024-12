El exfutbolista Hugo Sotil, ícono del Barcelona y la selección peruana, se encuentra desde la madrugada del jueves 19 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Dos de Mayo tras complicaciones en su salud. Por ello, diversas figuras del fútbol nacional mostraron su preocupación por el exdelantero de Alianza Lima, entre ellos su amigo Roberto ‘Titín’ Drago, quien expresó su consternación y deseos de pronta recuperación.

El internamiento de Sotil generó una ola de solidaridad en el ámbito futbolístico. Drago, quien ha compartido momentos significativos con el ‘Cholo’, se mostró afectado por la situación y destacó la necesidad de privacidad para la familia del exjugador.

'Titín' Drago se pronuncia sobre salud de Hugo Sotil

En diálogo con el programa 'Negrini lo sabe', de Radio Ovación, 'Titín' mostró su preocupación y reveló diversas compleciones que acompañan a Hugo Sotil desde su exitosa etapa como futbolista, como hinchazón en rodillas y tobillos.

"Estamos bastante consternados y preocupados porque la salud del 'Cholo' Sotil, gran amigo y compañero de mil batallas, está complicada, pero hay que tener fe, y esperemos que con las oraciones y las buenas vibras pueda salir de este problema. Hugo está en UCI y la familia quiere mucha privacidad, incluso ha pedido que solo se dé a conocer su estado de salud a través de los boletines del hospital Dos de Mayo. El 'Cholo' ha tenido complicaciones, es un cuadro con tres o cuatro variantes, y eso hace que en este momento su salud esté bastante complicada. (...) Al margen de esta última emergencia, Hugo siempre tuvo problemas de hinchazón en los tobillos y rodillas, y eso hacía que no pueda caminar con cierta comodidad, pero lo de ahora va por otro lado", detalló el exfutbolista de Deportivo Municipal.

Asimismo, Roberto Drago confía en que el 'Cholo' superará este momento difícil que afronta. "Esperemos que, con la fortaleza de Hugo, el apoyo de la familia y las oraciones de todos sus amigos, el 'Cholo' pueda mejorar. Sabemos que esto no será de un día para otro, pero confiamos en que se recuperará", remarcó.

Hugo Sotil fue bicampeón con Alianza Lima en 1977 y 1978. Foto: Alianza Lima

Hugo Sotil, un ícono del fútbol peruano, fue homenajeado por FC Barcelona

La última aparición pública de Hugo Sotil fue en noviembre, cuando fue invitado por el FC Barcelona a celebrar su aniversario 125. En ese evento, el ‘Cholo’ recordó con cariño su paso por el club y su legado en la historia del fútbol español. “Estoy feliz de estar nuevamente en mi casa. Mi mejor recuerdo es haber salido campeones y haberle ganado al Real Madrid”, expresó en esa ocasión.

"La gente aún me recuerda y eso que han pasado muchos años. Está bien ese recuerdo. Cuando apareció el señor Rinus Michels me cambió la vida. Para bien. Recién me había casado. Jugué antes el Mundial 70 y tuve que venirme con mi esposa. Ya tenía una niña y embarcamos a Europa. Todo muchacho soñaba con llegar a uno de los clubs más queridos del mundo", manifestó el 'Cholo' en diálogo con el medio Mundo Deportivo.

Roberto Drago, por su parte, participó recientemente en las elecciones de la nueva junta directiva del club Deportivo Municipal para buscar contribuir al resurgimiento de la institución tras una crisis económica. Aunque no fue elegido, 'Titín' mostró su apoyo a la nueva directiva y su compromiso con el club.