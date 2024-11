Elecciones USA 2024: sigue AQUÍ los resultados de las elecciones de Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024 han captado la atención de millones alrededor del mundo. Esta vez, los protagonistas son el expresidente republicano Donald Trump y la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Con un clima político tenso y una nación dividida en temas cruciales como la economía, la inmigración y los derechos civiles, la decisión que tome el electorado este año será crucial para el rumbo del país. La contienda se desarrolla en un contexto donde las encuestas muestran resultados ajustados, reflejando la polarización que caracteriza al electorado estadounidense.

Los votantes acudirán en masa a las urnas, y los analistas anticipan un récord de participación electoral. Según datos del Pew Research Center, el interés por las elecciones ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsado en parte por las diferencias marcadas entre las agendas de ambos candidatos. Mientras los estadounidenses esperan ansiosos los resultados, la expectativa sigue aumentando y los estados clave juegan un papel decisivo en esta jornada histórica.

¿Quién va ganando en las elecciones de Estados Unidos?

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos están programadas para el martes 5 de noviembre de 2024. Hasta la fecha, no se han llevado a cabo las votaciones oficiales, por lo que no existen resultados definitivos. Sin embargo, las encuestas recientes indican una contienda muy reñida entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris. Por ejemplo, en Michigan, un estado clave, una encuesta de The Washington Post muestra a Harris con un 47% de apoyo y a Trump con un 46%, reflejando un empate técnico.

Es importante destacar que, aunque más de 55 millones de personas ya han emitido su voto de manera anticipada, los resultados oficiales se conocerán después del día de las elecciones. Además, debido a que cada estado aplica sus propios procedimientos de conteo, los datos oficiales podrían tardar en estar disponibles.

¿En qué afecta el voto anticipado en las elecciones de EE. UU.?

El voto anticipado ha vuelto a ser un elemento crucial en estas elecciones. Según cifras de la Comisión Federal de Elecciones, más de 50 millones de ciudadanos emitieron su voto antes del día oficial, un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años debido a la conveniencia y a la preocupación por posibles problemas logísticos el día de la elección. La campaña de Kamala Harris ha impulsado activamente este método, haciendo un llamado a la participación temprana para garantizar que cada voto sea contado, mientras que el equipo de Donald Trump ha hecho un esfuerzo por atraer votantes el mismo día, confiando en un fuerte respaldo presencial.

El análisis de expertos destaca que el voto por correo y en persona anticipado suele beneficiar a los demócratas, mientras que los republicanos prefieren votar en el día oficial. Esta diferencia de estrategias ha generado especulación sobre cómo se desarrollarán los resultados en la noche electoral y si habrá disputas legales como las que ocurrieron en 2020. Sin embargo, ambas campañas han desplegado equipos legales preparados para cualquier eventualidad, lo que añade otra capa de complejidad a esta elección.