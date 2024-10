En un anuncio reciente, el cantante Nicky Jam expresó públicamente que ya no apoya la candidatura de Donald Trump para las próximas elecciones en Estados Unidos. Su decisión surge luego de un polémico mitin en el Madison Square Garden de Nueva York, en el cual el comediante Tony Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como una “isla de basura flotante”, un comentario que provocó indignación en la comunidad puertorriqueña.

Nicky Jam, quien anteriormente mostró simpatía por Trump, especialmente por motivos económicos, declaró que ya no puede respaldar al candidato republicano y enfatizó que “Puerto Rico se respeta”. Estas declaraciones del cantante también suscitaron diversas reacciones en redes sociales, donde algunos de sus seguidores apoyaron su decisión, mientras otros cuestionaron su cambio de postura.

Nicky Jam, cantante regetonero. Foto: Billboards

Nicky Jam renuncia a apoyar a Donald Trump en Instagram

Nicky Jam, en un mensaje directo a sus seguidores, afirmó que no puede aceptar que Puerto Rico, su lugar de origen, sea objeto de comentarios despectivos en un evento político. “Puerto Rico se respeta”, sentenció el cantante en un video publicado en sus redes sociales, una frase que resumió su malestar y su rechazo al insulto que se realizó durante el mitin de Donald Trump en Nueva York.

"Mi gente, normalmente no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las cámaras, en mis redes sociales me refiero, en una entrevista, sí. La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump, era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde viven muchos latinos, vivimos muchos latinos, me incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía ahí y él siendo negociante, pensé que era el mejor movimiento. Nunca en mi vida pensé, que un mes después iba a venir un comediante a criticar mi país y hablar mal de mi país y por ende renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump y me echo a los lados a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta", expresó.

¿Cómo fue la aparición de Nicky Jam en el mitin de Donald Trump?

Nicky Jam participó en un mitin de Donald Trump en Las Vegas, Nevada, una aparición que buscaba reflejar la conexión del artista con el público latino y su apoyo a la visión económica de Trump. En esa ocasión, Trump presentó a Jam en tarima, sin embargo, el expresidente cometió un error al referirse a él con pronombres femeninos. A pesar de esto, Jam mantuvo su respaldo a Trump en ese momento, mostró una disposición para superar el desliz en pos de sus convicciones políticas.

A partir de ese evento en Nevada, Trump sumó a varios artistas latinos en su campaña, entre ellos Anuel AA y Justin Quiles, quienes se presentaron en rallies a favor del candidato republicano. No obstante, el reciente suceso en el mitin en Nueva York parece haber marcado una línea para Nicky Jam, quien decidió que el respeto a su cultura no podía verse comprometido por ninguna afiliación política, incluso si en el pasado decidió aparecer públicamente al lado del expresidente.