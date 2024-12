La exconductora de televisión Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores con una inesperada noticia: decidió realizar su primer closet sale, poniendo a la venta varias prendas de su vestuario personal. A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, la empresaria peruana compartió los detalles detrás de esta decisión y el motivo que la llevó a llevar a cabo este evento.

Gisela Valcárcel revela que hará su primer closet sale

El closet sale de Gisela Valcárcel generó una gran expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la razón que la inspiró a tomar esta medida. La exfigura de América Televisión admitió que no fue una decisión fácil, ya que había estado renuente a vender su ropa usada. En su transmisión, la 'Señito' confesó que, inicialmente, no se encontraba en el “mood” adecuado para realizar este tipo de venta, pero cuando encontró el propósito que la motivaría, decidió dar el paso.

"Tengo algo que contarles, el día de mañana haré mi primer closet sale y les quiero contar que para mí no ha sido muy fácil hacer un closet sale, no entraba todavía en ese espacio, en ese mood que uno tiene que tener, en esa comprensión de lo que podía lograr con ese closet sale y cuando la encontré en mi vente dije sí. Voy a hacer esa venta de ropa que he usado yo en favor de alguien", expresó en su trasmisión.

El evento no solo se trató de una venta de prendas, sino que tuvo un fin benéfico. Gisela Valcárcel destinó todo lo recaudado para apoyar a la Asociación Perú Niñez, una organización dedicada a la atención de niños en situación de vulnerabilidad. La conductora señaló que su decisión de hacer el closet sale estuvo impulsada por el deseo de contribuir a una causa que, según sus palabras, merecía su apoyo.