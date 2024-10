¡Adiós Bank of America!: estos son las sucursales que cerrarán PARA SIEMPRE a fines de octubre 2024 en EE. UU.

En un escenario similar al de las reconocidas cadenas de tiendas minoristas, los bancos también enfrentan desafíos ante la situación económica actual, lo que ha llevado a la decisión de cerrar sucursales. Importantes entidades financieras como Bank of America, Wells Fargo y Citizens Bank se suman a la lista de instituciones que han anunciado el cierre de varias sucursales.

De acuerdo con informes de diversos medios en Estados Unidos, se ha registrado el cierre de al menos 754 sucursales bancarias hasta septiembre de 2024. En las primeras dos semanas de octubre, se anunció el cierre de otras 46 sucursales bancarias, evidenciando así la tendencia de ajuste en la red de sucursales de estas entidades financieras.

¿Por qué cierran sucursales Bank of America y otros bancos en Estados Unidos?

En Illinois y Pensilvania, se han registrado una serie de cierres masivos de sucursales bancarias que han impactado significativamente a la población. Bank of America y Wells Fargo han clausurado cuatro sucursales cada uno en estas áreas. Por otro lado, Citizens Bank ha liderado los informes con la sorprendente cifra de 15 cierres en tan solo quince días; Huntingdon ha cerrado 11 sucursales, US Bank ha finalizado las operaciones de nueve, y tanto First National Bank of Texas como Chase han cerrado dos sucursales adicionales.

Colleen Haggerty, portavoz de Bank of America, ha señalado que el 90% de los clientes interactúan con la entidad de manera digital, mientras que solo el 10% restante lo hace por teléfono o en persona. En este sentido, Haggerty también ha destacado que la mayoría de las transacciones pueden realizarse de forma sencilla a través de cajeros automáticos, dispositivos móviles y plataformas en línea. Esta tendencia refleja el cambio hacia una mayor digitalización en el sector bancario y la preferencia de los clientes por los servicios virtuales.

Los bancos cerraron sus sucursales debido a la digitalización de los procesos en Estados Unidos. Foto: difusión.

Las sucursales bancarias de Bank of America, Wells Fargo y otras entidades que cierran en octubre 2024

Bank of America

Avenida Chicago Este 49. Chicago.

6351 Calle East Spring. Long Beach.

Avenida Massachusetts 133. Boston.

Bulevar Wilshire 8760. Beverly Hills.

7450 Carretera Broadview. Parma.

Avenida Aramingo 2497. Filadelfia.

Calle Lasalle Sur 209. Chicago.

Calle principal número 20 E. Quincy.

Avenida Lancaster 521. Richmond.

219-19th Av. Sur, Suite 140. Mineapólis.

Avenida 29 Este 3001. Spokane.

1316 Carretera Norte 89. Granje.

3955 Carretera plana de Misuri. Placerville.

14430 Chantilly Crossing Lane. Chantilly.

4703 Bulevar Firestone. South Gate.

6445 Avenida Álamo. Memphis.

535 Séptima Avenida. Nueva York.

Citizens Bank

4570 Quinta Avenida. Pittsburgh.

122 bulevar noreste. Nashua.

4 calle baltimore sur. Dillsburg.

1025 Truman Parkway. Hyde Park.

Bulevar Monroe 7000. Taylor.

Carretera Trapelo 535. Belmont.

248 autopista de peaje de Middlesex. Burlington.

Bulevar Pulaski 70. Bellingham.

712 calle Washington. Pittsburgh.

Carretera del puente Tarentum 200. New Kensington.

200 merriman. Western Land.

Avenida Ridge 8345. Filadelfia.

Avenida Newport 275. Rumford.

15355 North Northsight Blvd. Scottsdale.

7530 S. Isla Stony. Chicago.

First NB Texas