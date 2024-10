Bank of America CONFIRMÓ por qué no aceptará billetes de 1 dólar desde esta fecha en Estados Unidos 2024

El gobierno de Estados Unidos incentiva a los ciudadanos americanos a cambiar los dólares que ya no estarán en circulación. Foto: composición LR/BANKOFAMERICA.

El Bank of America en Estados Unidos, reveló que ciertos billetes de US$1 de curso legal dejarán de ser aceptados en bancos y cajeros automáticos a nivel nacional como parte de un proceso de renovación de algunas piezas monetarias. ¿Cuál es la información actual sobre esta medida?

Esta institución financiera no aceptará billetes con ciertas especificaciones, aunque los montos de 5, 20, 50 y 100 dólares seguirán siendo válidos. La emisión de nuevos patrones y diseños ha llevado a la eliminación de algunos billetes de 1 dólar con el fin de actualizar el sistema de moneda. Aquí las razones reales de este cambio.

¿Por qué Bank of America ya no aceptará estos dólares en Estados Unidos 2024?

En un anuncio sorpresivo, Bank of America, una de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos, declaró que a partir de octubre de 2024 no aceptará billetes de un dólar que presenten daños. Esta medida será particularmente estricta con aquellos billetes que muestren signos de desgaste. Estos son los rasgos bajo escrutinio:

Rasgaduras

Cortes

Decoloración

Exposición a la humedad

Si los billetes no cumplen con los estándares de buen estado, no serán aceptados en ninguna sucursal ni en los cajeros automáticos. La decisión de Bank of America surge por la creciente preocupación por la falsificación de monedas y billetes, un problema que causa pérdidas financieras significativas cada año. Restringiendo el uso de billetes dañados, se espera reducir el número de billetes en circulación y disminuir la presencia de billetes falsos en el mercado.

La Oficina de Grabado y Sello, junto con el Servicio Secreto, trabajan para desarrollar nuevas tecnologías que dificulten la producción de billetes falsos. Foto: Difusión.

¿Otros bancos aplicarán la medida de no aceptar billetes de 1 dólar en Estados Unidos?

Es importante mencionar que otras instituciones financieras y comercios minoristas podrían seguir el ejemplo de Bank of America, convirtiendo esta nueva norma en una práctica común. Por esta razón, si posees billetes de 1 dólar que presenten algún daño, se recomienda llevarlos a otra institución financiera que aún los acepte. Aunque no se sabe si esta medida se extenderá a billetes de otras denominaciones, los billetes de 1 dólar están bajo especial escrutinio en este momento.

¿Qué se considera un billete dañado?