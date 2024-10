Kamala vs. Trump, EN VIVO | ¿Quién va ganando las elecciones de Estados Unidos 2024, según últimas encuestas?

Una exmodelo, Stacey Williams, ha acusado al expresidente Donald Trump de haberla manoseado en 1993, después de ser presentada por el fallecido financiero y convicto por delitos sexuales Jeffrey Epstein. Williams reveló que el incidente ocurrió en las oficinas de Trump en Nueva York.

"Me atrajo hacia él y comenzó a manosearme, me puso las manos en los pechos, la cintura, el trasero, y me quedé paralizada", contó en una llamada organizada por Survivors for Kamala, un grupo de presión que apoya a la rival presidencial demócrata.

Foto: AFP.