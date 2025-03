El locutor y creador de contenido 'El Misha' sorprendió a los oyentes de Radio Moda al anunciar su salida en plena transmisión en vivo. Sin embargo, horas después reveló que no renunció, sino que fue despedido de la radio y decidió exponer los problemas internos con su excompañero Carloncho.

Durante una entrevista en el programa digital 'TQS' de Chiquiwilo, 'El Misha' aseguró que su despido no fue informado a la audiencia y que la emisora tenía la intención de presentar su salida como una simple búsqueda de otras oportunidades. "Creo que la gente se merece mi despedida, no quería que en la radio digan 'Misha se fue por nuevos horizontes', y eso hacen con todos, nunca explican por qué se van", expresó.

'El Misha' expone malos tratos de Carloncho

En su entrevista con Chiquiwilo, El Misha aclaró que su salida de Radio Moda no fue voluntaria y desmintió que se tratara de un acto planeado. "Mucha gente piensa que fue armado, pero no lo planeé. Yo ya sabía desde el lunes que no iba a estar en la radio, me despidieron, en realidad no renuncié", confesó.

El exlocutor también arremetió contra Carloncho, asegurando que su comportamiento ha sido la causa de la salida de varios compañeros. "Nadie puede brillar más que él. Todos se han ido por la misma razón, porque Carloncho es una mier... como persona, así lo dije", manifestó. Asimismo, recordó conflictos previos con otros exintegrantes del programa, como Renzo Winder y Marianita, quienes, según sus declaraciones, también habrían sido hostigados por el conductor.

Misha contó que ingresó a la radio como community manager y que, desde entonces, fue testigo de gritos y humillaciones por parte de Carloncho. "Escuchaba los gritos, los carajeos, las lisuras. No es necesario estar ahí presente para vivir en carne propia lo que era", afirmó.

Además, reveló que el conductor fomentaba conflictos entre sus compañeros. "Una de las cosas que más le gusta a este señor es ver a la gente pelearse. Le encanta que la gente se lleve mal", aseguró. Como ejemplo, mencionó que intentó generar enfrentamientos entre Roxana Molina y la 'Chinita Kim', pero afortunadamente lograron evitar el conflicto.