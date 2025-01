Ethel Pozo ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la cirugía de reducción de senos a la que se sometió recientemente. La conductora de 'América hoy' compartió cómo fue el proceso tanto para ella como para su esposo, Julián Alexander. Aunque al principio él se mostró reacio a la idea, con el tiempo aceptó y apoyó la decisión de su esposa, reconociendo que se trataba de un asunto personal y de bienestar para ella.

La cirugía, que buscaba mejorar su comodidad, no solo trajo cambios físicos, sino también un proceso emocional para la pareja. Ethel explicó que, aunque el apoyo de su esposo llegó tarde, al final él estuvo a su lado, mostrándole su respaldo. Sin embargo, la situación con las cicatrices postoperatorias ha generado una reacción curiosa en Julián Alexander, quien ha preferido evitar ver las marcas dejadas por la operación.

La reacción de Julián Alexander frente a la cirugía de Ethel Pozo

Ethel Pozo confesó que, aunque su esposo inicialmente se opuso a la cirugía, su postura cambió con el tiempo. “Mi esposo ha pasado por un proceso, eso nunca lo he contado. La primera vez que le dije que quería operarme, obviamente se quedó así como que... pero al mes me dijo: 'Es totalmente tu decisión, te apoyo'”, reveló Ethel en su entrevista con 'América espectáculos'. Esta fue la manera en que Julián Alexander le ofreció su respaldo, respetando la decisión que consideraba mejor para su cuerpo.

Sin embargo, una vez realizada la cirugía, el temor de Julián Alexander se hizo evidente. “Ahora está nervioso, no quiere ni ver, no quiere nada. A veces está así, dice que la imagen se le va a quedar en la cabeza. Me dice: 'Pásame la fajita' y se acerca con la cabeza volteada”, relató Ethel entre risas. A pesar de este nerviosismo, la conductora destacó cómo, a pesar de las incomodidades, su esposo sigue mostrándole apoyo y comprensión.