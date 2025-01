Los populares streamers peruanos Cristopher Puente, conocido como 'Cristorata', y 'Diealis' se encuentran en el centro de una fuerte controversia luego de la difusión de videos en los que muestran comportamientos violentos y comentarios misóginos, algunos de ellos dirigidos incluso a menores de edad. Este incidente ha generado un amplio rechazo por parte del público, y ha atraído la atención de las autoridades, que han tomado cartas en el asunto.

'Cristorata' anuncia cambios en su contenido tras duras críticas

En medio de la polémica, Cristopher Puente, mejor conocido como 'Cristorata', rompió su silencio y se dirigió a sus seguidores en una transmisión en vivo. El streamer aceptó su responsabilidad por las conductas denunciadas y pidió disculpas por sus errores. Afirmó que su intención nunca fue fomentar el odio ni la violencia, pero reconoció que su estilo de contenido debía cambiar.

'Cristorata' expresó que, a pesar de las altas cifras de vistas que su estilo anterior le brindaba, no se sentía satisfecho con los valores que transmitía en su contenido. “Ya reaccioné y vi lo que querían que viera... Acepto mi error, he dicho que mi contenido no va a estar rodeado de mujeres porque las mujeres traen muchas vistas, pero es algo que no me gusta. Prefiero hacer cosas que me traigan números bajos, pero ser feliz haciéndolo”, comentó Puente, dejando entrever que en el futuro su enfoque será más positivo y menos agresivo.

El streamer también criticó duramente a los medios de comunicación tradicionales, acusándolos de aprovechar la controversia para aumentar su audiencia. “La TV ya no habla de ‘EEG’ ni de la farándula, ahora hablan de los creadores de contenido porque saben que les trae números. ¿Quién ve la tele ahora? Ni mi abuelita ve televisión”, añadió 'Cristorata', restando importancia a las críticas de los medios sobre su comportamiento y sugiriendo que la televisión está “obsoleta” en comparación con el mundo digital.