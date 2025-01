Para alegría de sus seguidores, Magaly Medina volverá nuevamente en su programa de espectáculos, el cual es considerado como el más visto de la televisión en su horario estelar. Conoce cuándo será el estreno de la nueva temporada de ‘Magaly TV, la firme’.



A pesar de que hasta el momento Magaly Medina no ha confirmado ningún ‘ampay’ o nuevo destape para el estreno de su programa, sus televidentes esperan que en los próximos días se pueda dar algún adelanto, como están acostumbrados sus seguidores.

¿Cuándo regresa Magaly Medina a la televisión?

Luego de unas vacaciones por Europa y Estados Unidos, Magaly Medina finalmente ha confirmado el regreso a su popular programa ‘Magaly TV, la firme’, a través de una particular publicación en sus redes sociales.

Según lo que confirmó Magaly Medina, su primer programa de este 2025 será el próximo 3 de febrero en su mismo horario de siempre, a las 9:45 p. m. La ‘Urraca’ alista todo para su primer programa del año, por lo que todos esperan que su primera edición traiga nuevas novedades y un posible ‘ampay’, como están acostumbrados los televidentes.

Magaly Medina regresa a la televisión tras constante pedido del público. Foto: ATV

Mientras ‘Magaly TV, la firme’ estuvo fuera del aire, su espacio fue ocupado por una miniserie biográfica dedicada al ‘Rey’ Vicente Fernández, la cual logró atraer la atención del público. No obstante, los fanáticos de Magaly Medina han expresado su deseo de ver nuevamente el programa, que ha establecido un referente en el ámbito del periodismo de espectáculos, a través de diversas plataformas en redes sociales.

¿Indirecta para Andrea Llosa?

Por otro lado, Magaly Medina, tras confirmar la fecha de su regreso a la televisión, también aprovechó para mandar un fuerte reclamo en sus historias de Instagram. Algunos indican que el mensaje fue para Andrea Llosa, después de que se confirmara una entrevista exclusiva a Christian Cueva en el estreno de su temporada 2025.

“Si es que no me siguen quitando entrevistados aquellos cuya fórmula desgastada ya no da para más”, fue lo que expresó Magaly Medina en sus historias de Instagram, después de dar a conocer que su programa de espectáculos regresará a las pantallas el próximo lunes 3 de febrero, curiosamente una semana después del estreno del espacio de Andrea Llosa.